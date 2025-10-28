قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة: نشر أعلام الدول المشتركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على كافة المسارات
واشنطن ترفض توغلا بريا جديدا للجيش الإسرائيلي في غزة
محمد سامي يتراجع عن قرار الاعتزال: ماقلتش إني بطلت الشغلانة
بعد شكوى الأهلي.. كاف يتمسك بإيقاف جراديشار مباراتين
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة صامد
أسعار البيض تواصل الهبوط.. ومنتجي الدواجن: سيصل سعر الكرتونة لأقل من 100 جنيه
موعد الافتتاح أمام الجمهور وأسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
الرئيس الكرواتي يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
القاهرة تتحرك بحزم.. حملات موسعة لضبط التكاتك والأسكوتر بعد توجيهات المحافظ
لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس: نطالب بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات الخطيرة لاتفاق وقف النار

حماس
حماس
القسم الخارجي

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم، بيانًا صحفيًا نفت فيه مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الحركة في بيانها: «نؤكد بشكل قاطع أنه لا علاقة لنا بحادث إطلاق النار في رفح، ونؤكد التزامنا التام باتفاق وقف إطلاق النار»، مشددة على أن استمرار التهدئة هو خيار استراتيجي يهدف إلى حماية المدنيين ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.

وأضاف البيان أن القصف الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم، يُعدّ «انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه برعاية أمريكية»، واصفًا الهجوم بأنه «عمل إرهابي وجريمة جديدة ضد المدنيين العزّل».

وأشار بيان الحركة إلى أن القصف الأخير يأتي ضمن «سلسلة من الخروقات المتكرّرة خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، إلى جانب استمرار إغلاق معبر رفح»، معتبرًا أن ذلك يؤكد «إصرار الاحتلال على إفشال الاتفاق ومحاولة جرّ الأوضاع نحو انفجار جديد».

ودعت حماس في ختام بيانها الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق إلى «التحرّك الفوري للضغط على الاحتلال وكبح تصعيده الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته الخطيرة لبنود الاتفاق، وإلزامه بتنفيذ التزاماته كافة».

وتأتي تصريحات الحركة بعد ساعات من تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مواقع في رفح وخان يونس، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا وسط تحذيرات دولية من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل أسابيع فقط.

حماس حركة المقاومة الإسلامية رفح قطاع غزة وقف إطلاق النار دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

مجمع البحوث الإسلامية

محمد الجندي: مجمع البحوث الإسلامية يربط الإيمان بالعلم في فعاليات أسابيع الدعوة بالجامعات

الأوقاف

وكيل الأوقاف: دوري الأئمة النجباء نقلة نوعية لصناعة الفكر وتجديد الخطاب الديني

متى يكون الزواج الثاني حراما

متى يكون الزواج الثاني حراما؟.. مجرد التفكير ممنوع شرعا بهذه الحالة

بالصور

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

فورد توروس
فورد توروس
فورد توروس

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

غسيل السيارة
غسيل السيارة
غسيل السيارة

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد