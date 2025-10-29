قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علاء عبد الغني يروي تفاصيل «محطة الزمالك الفاصلة» في مسيرته الكروية
مشاهد خادشة للحياء لرفع نسب الأرباح.. اليوتيوبر محمد عبد العاطي يواجه عقوبات مشددة
دعاء لجلب الرزق الوفير وقت الفجر.. ردده وانتظر الفرج
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42 شهيدًا.. والزوارق الإسرائيلية تقصف الفلسطينيين
يعيشون حربًا أهلية.. مصطفى الفقي: الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع أعنف من أي وقت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
لحظة وداع مؤثرة .. مذيعة تُعلن إصابتها بالسرطان خلال النشرة وتغادر | شاهد
تفاصيل المشدد 5 سنوات لـ عاطلين بتهمة بالنصب والاحتيال بالقاهرة
سنن الرسول بعد صلاة الفجر.. داوم عليها واغتنم ثوابها
ماذا قالت رانيا فريد شوقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير؟
بمشاركة 35 دولة.. وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف 2025|صور
رياضة

علاء عبد الغني يروي تفاصيل «محطة الزمالك الفاصلة» في مسيرته الكروية

علاء عبد الغني
علاء عبد الغني
محمد سمير

تحدّث علاء عبد الغني، نجم الزمالك السابق، عن كواليس مهمة في مسيرته الكروية والتدريبية، مشيدًا بالثنائي حسن شحاتة ومحمود سعد، ومؤكدًا أنه رفض تدريب المقاولون العرب احترامًا لمدربه السابق عماد النحاس.

وقال عبد الغني، خلال تصريحاته ببرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "حسن شحاتة صنع تاريخًا كبيرًا مع المقاولون قبل أن يقود منتخب مصر، وأتمنى له الشفاء العاجل، فهو كان يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين."

وأضاف: "استشرت الكابتن حسن شحاتة في الانتقال إلى الزمالك، وقال لي حينها: أنت على موعد مع التاريخ، وبالفعل كانت محطة الزمالك نقطة تحول في مسيرتي."

وتابع: "الكابتن محمود سعد صاحب الفضل الأكبر عليّ في مشواري التدريبي، فقد تعلمت منه الكثير في التعامل مع اللاعبين وإدارة المباريات."

وعن عرض تولّي تدريب المقاولون العرب، قال: "عُرض عليّ تدريب الفريق خلال فترة وجود عماد النحاس، لكني رفضت حفاظًا على علاقتي القوية معه، خاصة أنه تعلم الكثير من مانويل جوزيه، وهذا سر نجاحه التدريبي."

واختتم حديثه قائلًا: "كل ما يُقال عن شرب لاعبي الزمالك للشيشة لم يحدث مطلقًا، وصعدنا إلى نهائي إفريقيا أمام صن داونز بـ14 لاعبًا فقط، في ظروف صعبة للغاية."

الزمالك علاء عبد الغني حسن شحاتة محمود سعد

