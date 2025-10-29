ترامب يصل كوريا الجنوبية في زيارة رسمية تستغرق يومين

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الأربعاء/ إلى كوريا الجنوبية في زيارة رسمية يشارك خلالها في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقدها في مدينة "جيونجو".



وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، في نسختها الإنجليزية، أن ترامب وصل إلى مطار "جيمهاي" الدولي في مدينة "بوسان" الساحلية جنوب شرق البلاد في حوالي الساعة 35ر11 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد في مستهل زيارته الرسمية المقرر أن تستمر يومين.



ومن المقرر أن يعقد ترامب محادثات قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج في وقت لاحق اليوم وأن يناقش الجانبان عددا من القضايا الثنائية، بما في ذلك مفاوضات التعريفات الجمركية وتحديث التحالف بين واشنطن وسول.

