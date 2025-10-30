حملة قومية للتوعية بالأمن القومي المصري تحت شعار "وعي شبابنا.. أمننا القومي"

تطلق وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، الحملة القومية للتوعية بالأمن القومي المصري في مختلف المحافظات، تحت شعار "وعي شبابنا.. أمننا القومي"، وذلك خلال الفترة من 27 أكتوبر 2025 حتى 25 يناير 2026، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

تنطلق اليوم أولى فعاليات الحملة بمحافظة دمياط، من خلال لقاء توعوي يُقام بمركز الابتكار الشبابي بدمياط الجديدة، يحاضر فيه اللواء الدكتور أسامة الجمال، خبير الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

تقام الحملة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعي والفهم الصحيح لمفاهيم الأمن القومي بين الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء الوطني، والتصدي للشائعات ومخاطر حروب الجيل الرابع، وتعزيز الوعي بدور الدولة في حماية مقدراتها وصون أمنها القومي.

وتتضمن فعاليات الحملة سلسلة من اللقاءات والمحاضرات التوعوية التي تتناول محاور متعددة، منها: مفاهيم ومفردات الأمن القومي، والأمن القومي وحروب الجيل الرابع، وقضية الوعي باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي المصري، ويقدمها نخبة من الخبراء العسكريين بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.