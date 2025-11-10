قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا تنتحل صوتا ليس لك.. القانون يحذر من المساس بنزاهة التصويت بانتخابات النواب 2025
دعاء دوام النعمة.. كلمات مستجابة من سُنة النبي
اليوم.. محاكمة المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى المحور
زيكر تكشف النقاب عن X موديل 2026.. بمدى 530 كم
الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استثنائية وسط تفاؤل حذر بقرب إنهاء أطول إغلاق حكومي
خبير مصرفي: الاحتياطي النقدي في مصر وصل إلى 50 مليار دولار بعد أن كان 16 في 2014
الصلاة على النبي.. أفضل 3 صيغ تفتح لك أبواب الخير
التابوت الفضي للملك بسوسنس الأول يجذب زوار المتحف المصري بالتحرير
كوريا الشمالية تتوعد واشنطن بخطوات هجومية بعد محادثات أمنية مع سيول
وزير الزراعة عن انتشار الحمى القلاعية: الخسائر طفيفة.. وتوفير 8 ملايين جرعة لقاح
بي إم دابليو تستعد لاطلاق iX4 الجديدة.. هل تنافس TESLA؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الحرف التراثية محاضرة في متحف كوم أوشيم بالفيوم.. تفاصيل

متحف كوم أوشيم
متحف كوم أوشيم
محمد الاسكندرانى

نظم قسم التراث الثقافي اللامادي بمتحف كوم أوشيم بالتعاون مع كلية سياحة وفنادق جامعة الفيوم، محاضرة أون لاين تحت عنوان الحرف التراثية، وذلك فى إطار نشر الوعي الأثري.


أوضحت إدارة متحف كوم أوشيم بالفيوم، أن المحاضرة تناولت تنوع التراث الثقافي اللامادي في مصر من خلال الحرف المتنوعة، بالإَافة إلى حرفة صناعة القوارب الخشبية منذ العصور المصري القديمة، و أبرز القطع الأثرية التى ارتبطت بهذه الحرفة والمعروضة بالمتحف.

متحف كوم أوشيم 


يذكر أن أُنشئ المتحف عام 1974 وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم. ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دور علوي وفي فبراير عام 2006، تم غلق المتحف لتطويره قبل إعادة افتتاحه مرة أخرى في 3 نوفمبر عام 2016م، بعد تطوير شامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بمتحف كوم أوشيم.


يتكون المتحف من طابقين وعدد القطع الأثرية المعروضة به 313 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية من قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعونى واليونانى الرومانى والإسلامى والقبطى ومن أشهر القطع الأثرية به بورتريهات الفيوم وعدد من المومياوات وقطع من البردى وتمت إعادة تأهيل المتحف بتمويل ذاتى من وزارة الآثار، حيث شملت أعمال الترميم والتطوير، وتعلية السور الحديدى حوله بارتفاع 3 أمتار، وإنشاء أبراج حراسة، وتغيير منظومة الإضاءة وتركيب كاميرات للمراقبة، وتغيير دهانات الواجهات، وإعداد وتطوير فتارين العرض المتحفى.

ومن أهم اللوحات بالمتحف أيقونة يوسف النجار وهى لوحة خشبية عمرها 3 قرون تزين الطابق العلوى من المتحف وبها القديس يوسف النجار يحمل السيد المسيح وهو طفل، ويعتبر المتحف بمثابة نموذج بسيط وواضح لمتاحف المواقع الأثرية.

متحف كوم أوشيم كلية سياحة وفنادق جامعة الفيوم التراث الثقافي اللامادي بمتحف كوم أوشيم التراث الثقافي اللامادي الحرف التراثية

