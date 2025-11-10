الحرف التراثية محاضرة في متحف كوم أوشيم بالفيوم.. تفاصيل

نظم قسم التراث الثقافي اللامادي بمتحف كوم أوشيم بالتعاون مع كلية سياحة وفنادق جامعة الفيوم، محاضرة أون لاين تحت عنوان الحرف التراثية، وذلك فى إطار نشر الوعي الأثري.



أوضحت إدارة متحف كوم أوشيم بالفيوم، أن المحاضرة تناولت تنوع التراث الثقافي اللامادي في مصر من خلال الحرف المتنوعة، بالإَافة إلى حرفة صناعة القوارب الخشبية منذ العصور المصري القديمة، و أبرز القطع الأثرية التى ارتبطت بهذه الحرفة والمعروضة بالمتحف.

متحف كوم أوشيم



يذكر أن أُنشئ المتحف عام 1974 وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم. ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دور علوي وفي فبراير عام 2006، تم غلق المتحف لتطويره قبل إعادة افتتاحه مرة أخرى في 3 نوفمبر عام 2016م، بعد تطوير شامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بمتحف كوم أوشيم.



يتكون المتحف من طابقين وعدد القطع الأثرية المعروضة به 313 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية من قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعونى واليونانى الرومانى والإسلامى والقبطى ومن أشهر القطع الأثرية به بورتريهات الفيوم وعدد من المومياوات وقطع من البردى وتمت إعادة تأهيل المتحف بتمويل ذاتى من وزارة الآثار، حيث شملت أعمال الترميم والتطوير، وتعلية السور الحديدى حوله بارتفاع 3 أمتار، وإنشاء أبراج حراسة، وتغيير منظومة الإضاءة وتركيب كاميرات للمراقبة، وتغيير دهانات الواجهات، وإعداد وتطوير فتارين العرض المتحفى.

ومن أهم اللوحات بالمتحف أيقونة يوسف النجار وهى لوحة خشبية عمرها 3 قرون تزين الطابق العلوى من المتحف وبها القديس يوسف النجار يحمل السيد المسيح وهو طفل، ويعتبر المتحف بمثابة نموذج بسيط وواضح لمتاحف المواقع الأثرية.