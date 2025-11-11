قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

زحام ومسيرات.. إقبال كثيف على التصويت بمدرسة القرية السياحية في 6 أكتوبر

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

شهدت مدرسة القرية السياحية بمدينة السادس من أكتوبر، زحامًا شديدًا أمام اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

كما شهدت تنظيم مسيرات بالتزامن مع بدء التصويت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني للانتخابات.

ويواصل الناخبون التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت عملية التصويت في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

وبنهاية اليوم، تبدأ عمليات فرز أصوات الناخبين في اللجان الفرعية، ثم تعلن بعدها اللجان الفرعية نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين، دون إعلان نتائج نهائية والتي تعد من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في  14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

