قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيبوتي.. الرئيس إسماعيل عمر جيله يترشح رسميا لولاية سادسة

جيبوتي: الرئيس إسماعيل عمر جيله يترشح رسميا لولاية سادسة
جيبوتي: الرئيس إسماعيل عمر جيله يترشح رسميا لولاية سادسة
أ ش أ

أعلن إسماعيل عمر جيله، رئيس جيبوتي بلا منازع منذ عام 1999، ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل 2026، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الجيبوتية.

وقد قام حزبه، التجمع الشعبي من أجل التقدم، بترشيحه خلال مؤتمر عقد في العاصمة جيبوتي.

ونقل موقع “360 افريك” الإخباري عن البيان: "لقد قبل الرئيس جيله هذا الترشيح بامتنان، مؤكدا التزامه بالوحدة والاستقرار والتنمية في ظل سياق عالمي مليء بالتحديات".

ولم يكن ترشح إسماعيل عمر جيله، البالغ من العمر 77 عاما، مفاجئا، إذ يأتي بعد أقل من أسبوع من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد سن الترشح للرئاسة ب 75 عاما.

وفي عام 2010، كان قد تم تعديل الدستور بالفعل لإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

ويعتبر جيليه المرشح الأوفر حظا، ففي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التى أجريت في أبريل 2021، أعيد انتخابه بنسبة تزيد على 97% من الأصوات.

ويحتل ائتلافه السياسي، الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، موقعا مهيمنا في البرلمان.

وخلف إسماعيل عمر جيله حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي، عام 1999، بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاما.

وأبقى الباب مفتوحا أمام ولاية سادسة مدتها خمس سنوات، خلال مقابلة أجريت معه في مايو مع مجلة "جون أفريك"، إذ صرح ببساطة عندما سئل عن احتمال ترشحه الجديد: “كل ما يمكنني قوله هو أنني أحب بلدي حبا جما، ولا أستطيع خوض مغامرة غير مسئولة أو إثارة الانقسامات”.

يذكر أن جيبوتي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، إذ تحد اليمن عبر مضيق باب المندب، الذي يتيح الوصول إلى البحر الأحمر من خليج عدن، ويمر عبره جزء كبير من التجارة العالمية، بين آسيا والغرب.

وكانت جيبوتي مستعمرة فرنسية سابقة حتى استقلالها عام 1977، وهي دولة مستقرة في قلب منطقة مضطربة، وتجذب اهتمام القوى الكبرى. 

وتعد جيبوتي من أقل الدول من حيث الكثافة السكانية في القارة إذ يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة، وتستضيف قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية وصينية ويابانية.

إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي ولاية سادسة في الانتخابات الرئاسة الجيبوتية التجمع الشعبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

القنصل البريطاني العام في القدس هيلين ونترتن

القنصل البريطاني بالقدس: اعتراف بريطانية بدولة فلسطين يشكل مرحلة جديدة من التعاون

ادرعي

جيش الاحتلال يحيل أفيخاي أدرعي إلى التقاعد

الذكاء الاصطناعي

بريطانيا تلجأ للذكاء الاصطناعي لإصلاح أخطاء نظام السجون وتقليص الكلفة التشغيلية

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد