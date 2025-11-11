جيبوتي.. الرئيس إسماعيل عمر جيله يترشح رسميا لولاية سادسة

أعلن إسماعيل عمر جيله، رئيس جيبوتي بلا منازع منذ عام 1999، ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل 2026، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الجيبوتية.

وقد قام حزبه، التجمع الشعبي من أجل التقدم، بترشيحه خلال مؤتمر عقد في العاصمة جيبوتي.

ونقل موقع “360 افريك” الإخباري عن البيان: "لقد قبل الرئيس جيله هذا الترشيح بامتنان، مؤكدا التزامه بالوحدة والاستقرار والتنمية في ظل سياق عالمي مليء بالتحديات".

ولم يكن ترشح إسماعيل عمر جيله، البالغ من العمر 77 عاما، مفاجئا، إذ يأتي بعد أقل من أسبوع من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد سن الترشح للرئاسة ب 75 عاما.

وفي عام 2010، كان قد تم تعديل الدستور بالفعل لإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

ويعتبر جيليه المرشح الأوفر حظا، ففي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التى أجريت في أبريل 2021، أعيد انتخابه بنسبة تزيد على 97% من الأصوات.

ويحتل ائتلافه السياسي، الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، موقعا مهيمنا في البرلمان.

وخلف إسماعيل عمر جيله حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي، عام 1999، بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاما.

وأبقى الباب مفتوحا أمام ولاية سادسة مدتها خمس سنوات، خلال مقابلة أجريت معه في مايو مع مجلة "جون أفريك"، إذ صرح ببساطة عندما سئل عن احتمال ترشحه الجديد: “كل ما يمكنني قوله هو أنني أحب بلدي حبا جما، ولا أستطيع خوض مغامرة غير مسئولة أو إثارة الانقسامات”.

يذكر أن جيبوتي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، إذ تحد اليمن عبر مضيق باب المندب، الذي يتيح الوصول إلى البحر الأحمر من خليج عدن، ويمر عبره جزء كبير من التجارة العالمية، بين آسيا والغرب.

وكانت جيبوتي مستعمرة فرنسية سابقة حتى استقلالها عام 1977، وهي دولة مستقرة في قلب منطقة مضطربة، وتجذب اهتمام القوى الكبرى.

وتعد جيبوتي من أقل الدول من حيث الكثافة السكانية في القارة إذ يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة، وتستضيف قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية وصينية ويابانية.