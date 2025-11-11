بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم /الثلاثاء/،على ارتفاع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 38.84 نقطة بما نسبته 0.44% ليصل إلى مستوى 8918.02 نقطة، إذ جرى تداول نحو 369 مليون سهم عبر 23 ألفا و610 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 89.8 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 47.38 نقطة، بما نسبته 0.56% ليصل إلى مستوى 8462.58 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 243 مليون سهم من خلال 14 ألفا و936 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 38.4 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 38.63 نقطة بما نسبته 0.41% ليصل إلى مستوى 9472.31 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 125 مليون سهم عبر 8674 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 51.3 مليون دينار كويتي.



كذلك سجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 50.00 نقطة بما نسبته 0.58% ليصل إلى مستوى 8609.58 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 133 مليون سهم عبر 8258 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 23.9 مليون دينار كويتي.



وكانت شركات "تحصيلات" و"أسيكو" و"الأولى" و"فنادق" و"سنام" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "الديره" و"اكتتاب" و"آسيا" و"كميفك" و"أولى تكافل" الأكثر انخفاضا.

