توافد الناخبين إلى مدرسة محمود عمر بالرماية للتصويت بانتخابات النواب 2025

شهدت مدرسة محمود عمر بمنطقة الرماية حركة تصويت ملحوظة في اليوم الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2025.



وتوافد المواطنون للإدلاء بأصواتهم في أجواء هادئة وتنظيم جيد داخل اللجان.



كما حرصت الجهات المعنية على توفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى صباح أمس الاثنين الموافق 10 نوفمبر و١١ نوفمبر، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».