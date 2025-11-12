قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 24 ساعة فقط.. الأوراق والرسوم المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
الوزراء: وصول الاحتياطي النقدي لـ50 مليار دولار يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
دفن جثمان نجل المرشح علي نور وابن شقيقته ضحيتا حادث مرسى علم المروع
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
اليونيسف: إسرائيل تمنع دخول مواد أساسية إلى قطاع غزة
بعد قليل .. بدء نظر محاكمة 6 متهمين فى قضية «خلية داعش أكتوبر»
أسعار النفط تصعد لليوم الثالث مدعومة بارتفاع علاوات منتجات الوقود
أحمد الشرع: نتمسك بمحاكمة بشار الأسد ونسعى لاتفاق سلام متوازن مع إسرائيل برعاية أمريكية
وزير الخارجية يتوجّه إلى تركيا لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
أحمد الشرع: القتال ليس عيبًا إذا كان دفاعًا عن الأرض.. والعقوبات على سوريا أصبحت من الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: وصول الاحتياطي النقدي لـ50 مليار دولار يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر نجحت في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 50 مليار دولار لأول مرة، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وفعالية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.

وأوضح الحمصاني أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024 ساهمت بشكل كبير في استقرار سوق الصرف، مؤكدًا أن الجهود الحكومية المتكاملة بدأت تُظهر نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها استقرار سعر الصرف وزيادة حجم الاحتياطي النقدي.

 تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤسسات المالية الدولية أشادت بجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي، مؤكدًا أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بدأت في رفع تقييم الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس تحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري.

في سياق متصل، أوضح الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال مشاركته في مؤتمر التعهيد – الذي شهد حضور أكثر من خمسين رئيسًا من كبرى الشركات العالمية، وبمشاركة رئيس الجمهورية – أن الدولة تضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، لا سيما في مجال خدمات التعهيد، من حيث زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا إلى الجهود الضخمة التي تبذلها وزارة الاتصالات لتحديث البنية التحتية الرقمية ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية.

كما تطرق الحمصاني إلى قطاع السياحة، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير يُعد الحدث الأبرز في هذا القطاع حاليًا، في ظل الإسراع بتنفيذه وتطويره تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع السياحة، باعتباره من أهم مصادر العملة الصعبة وقطاعًا تمتلك فيه مصر ميزة تاريخية وثقافية فريدة.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة تعد من القطاعات الواعدة التي تراهن عليها الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال الفترة المقبلة.

متحدث مجلس الوزراء مصر سياسة تصريح 50 مليار دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

إسماعيل الليثي

ابن حلال .. محمد رمضان ينعى إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة

زواج مي عز الدين

زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة

مباراة الأهلي والزمالك

رابطة الأندية ترضخ لـ مطالب الأهلي في الدوري| إيه القصة؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

فرز الأصوات الانتخابية

بدء فرز الأصوات في لجان الجيزة بختام اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة النهضة بشارع البحر الأعظم صباح اليوم

نون النسوة| سيدات الجيزة يتصدرن المشهد في انتخابات مجلس النواب 2025.. صور

نهاية اليوم الانتخابي

دقائق الحسم .. طوابير الانتخابات بالإسكندرية تتحدى الزمن قبل الإغلاق

بالصور

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تعلمي طريقة عمل الفطير المشلتت .. بخطوات سهلة ومضمونة

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل

تُعزّز المناعة وتحمي القلب .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية

صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية

رينو
رينو
رينو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد