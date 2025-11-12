الصين: تعليق الولايات المتحدة لـ«قاعدة الملكية بنسبة 50%» خطوة مهمة في تنفيذ توافق كوالالمبور

أكدت وزارة التجارة الصينية، أنها تابعت إعلان الولايات المتحدة التعليق المؤقت لمدة عام، بداية من 10 نوفمبر، للوائح التي توسّع نطاق قيود الرقابة على الصادرات لتشمل أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر من قِبل أطراف مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.

وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، بأن هذه خطوة مهمة اتخذها الجانب الأمريكي في تنفيذ التوافق الذي توصلت إليه المحادثات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في كوالالمبور.

وأضاف المتحدث أن البلدين سيواصلان المناقشات بشأن الترتيبات عقب تعليق ما تسمى "قاعدة الملكية بنسبة 50 بالمئة" لمدة عام.

وأعرب المتحدث عن استعداد الصين للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز الحوار والتواصل القائم على مبادئ الاحترام المتبادل والتشاور على قدم المساواة، وإدارة خلافاتهما بشكل صحيح، وخلق ظروف مواتية لشركات البلدين، فضلا عن أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.