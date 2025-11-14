قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
موعد مباراة مصر وأوزباكستان الودية فى مدينة العين بالإمارات
حسين فهمي يتفقد شباك التذاكر بمهرجان القاهرة السينمائي
مهتز نفسيًا.. القبض على المتهم بالتصوير بمحيط قسم شرطة بالجيزة والتحدث بعبارات سب
بعد مطالبات برحيله عن الزمالك.. مدرب أنجولا يفـاجئ شيكو بانزا
الصحة العالمية: السودان يعاني واحدة من أكبر أزمات الغذاء في العالم
الدقهلية: أسعار مخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس
المسلماني: مجلس الوطنية للإعلام يبقي على اسم نايل تي في ويستبعد مقترح القناة بالتغيير
محافظ الدقهلية: جهود مكثفة لمواجهة الشتاء والتعامل مع الأمطار
التنمية المحلية: تنفيذ 5900 مشروع في البنية التحتية والخدمات العامة بمجال الطرق
رافعًا علم مصر.. أحمد سعد يتألق في حفل كامل العدد بلندن |صور
المسلماني: مجلس الوطنية للإعلام يبقي على اسم نايل تي في ويستبعد مقترح القناة بالتغيير

أحمد سالم

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : أجريت بعض الاتصالات بعدد من السادة أعضاء مجلس الهيئة لاستطلاع الرأي بشأن مقترح فريق التطوير بقناة نايل تي في .. بتغيير الشعار إلي شبكة مصر الإخبارية ENN، ولم ينل الاقتراح قبول عدد من السادة أعضاء المجلس.

وعلى ذلك سيستمر التطوير الكبير الجاري في القناة في ظل الاسم الحالي نايل تي في انترناشونال ، ولن يتم عرض المقترح رسمياً في اجتماع المجلس.

 تطوير قناة النيل الدولية

أشاد رئيس الوطنية للإعلام بالجهد الكبير الذي تبذله أسرة القناة وأضاف: تطوير قناة النيل الدولية علي رأس أولوياتنا ، وذلك للدور الكبير الذي يجب أن تقوم به في بث رسالة مصر الحضارية بالإنجليزية والفرنسية إلي أكبر عدد من المشاهدين.

وقال إن اخترال البعض لعملية التطوير في تغيير الشعار هو رأي متعسف لا يستند إلي معرفة جادة بحقائق التطوير الشاملة الذي تعمل عليه أسرة القناة ، والتي تضم كفاءات رفيعة المستوي باللغتين الإنجليزية والفرنسية ، كما تضم فريقاً فنياً متميزاً  .. يعمل بكل طاقته علي تطوير الصورة في ظل محدودية الموارد وضعف الإمكانات.


وأوضح أن هدفنا من التطوير هو  دفع إعلام الدولة باللغات الأجنبية إلي أفق أكبر ، في إطار رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز القوة الناعمة المصرية .

