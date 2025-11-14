المسلماني: مجلس الوطنية للإعلام يبقي على اسم نايل تي في ويستبعد مقترح القناة بالتغيير

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : أجريت بعض الاتصالات بعدد من السادة أعضاء مجلس الهيئة لاستطلاع الرأي بشأن مقترح فريق التطوير بقناة نايل تي في .. بتغيير الشعار إلي شبكة مصر الإخبارية ENN، ولم ينل الاقتراح قبول عدد من السادة أعضاء المجلس.

وعلى ذلك سيستمر التطوير الكبير الجاري في القناة في ظل الاسم الحالي نايل تي في انترناشونال ، ولن يتم عرض المقترح رسمياً في اجتماع المجلس.

تطوير قناة النيل الدولية

أشاد رئيس الوطنية للإعلام بالجهد الكبير الذي تبذله أسرة القناة وأضاف: تطوير قناة النيل الدولية علي رأس أولوياتنا ، وذلك للدور الكبير الذي يجب أن تقوم به في بث رسالة مصر الحضارية بالإنجليزية والفرنسية إلي أكبر عدد من المشاهدين.

وقال إن اخترال البعض لعملية التطوير في تغيير الشعار هو رأي متعسف لا يستند إلي معرفة جادة بحقائق التطوير الشاملة الذي تعمل عليه أسرة القناة ، والتي تضم كفاءات رفيعة المستوي باللغتين الإنجليزية والفرنسية ، كما تضم فريقاً فنياً متميزاً .. يعمل بكل طاقته علي تطوير الصورة في ظل محدودية الموارد وضعف الإمكانات.



وأوضح أن هدفنا من التطوير هو دفع إعلام الدولة باللغات الأجنبية إلي أفق أكبر ، في إطار رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز القوة الناعمة المصرية .