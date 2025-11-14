45 ألف حالة طلاق بسبب الخيانة عبر الإنترنت .. استشاري يكشف مفاجأة صادمة

تمثّل المشكلات الأسرية أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الحديث، إذ تتعدد أشكالها وتتفاوت خطورتها، وصولًا إلى ظاهرة غير متوقعة كشفت عنها الدراسات مؤخرًا.

فبينما يسلّط الضوء عادة على العنف الأسري الواقع على النساء، تفاجئنا الإحصاءات بأن 30% من السيدات يقمن بضرب الأزواج وفقًا لدراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

هذه الأرقام تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول طبيعة العلاقات الزوجية، وكيف أصبحت الخلافات تتخذ مسارات أكثر تعقيدًا.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، جانبًا مهمًا من تلك الظاهرة خلال ظهوره الإعلامي، موضحًا حجم الأزمة وتأثيرها على تماسك الأسرة.

ظاهرة ضرب الزوجات للأزواج.. حقيقة صادمة

أكد الدكتور وليد هندي أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن 30% من السيدات يمارسن العنف ضد الأزواج، موضحًا أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن النسبة قد تكون أعلى من ذلك.

وأوضح أن هذه الظاهرة ليست مجرد حالات فردية، بل أصبحت مؤشرًا على وجود اضطرابات عميقة في البنية النفسية والاجتماعية لبعض الأسر.

أسباب محتملة وراء الظاهرة

ضعف التواصل بين الأزواج

الضغوط الاقتصادية والاجتماعية

سوء الفهم وتراكم المشكلات

غياب الوعي بأساليب حل النزاعات

الأزمات الأسرية وصورتها في المجتمع

أشار استشاري الصحة النفسية إلى أن المشكلات الأسرية باتت واحدة من أكبر الأزمات التي تهدد المجتمع، موضحًا أن حجم هذه المشكلات يتزايد سنويًا، وأن الإحصاءات المتعلقة بها تكشف أبعادًا خطيرة تتطلب التدخل والدراسة.

45 ألف حالة طلاق بسبب الخيانة عبر الإنترنت

في سياق توضيح حجم الأزمة، كشف الدكتور هندي عن إحصائية تعود لعام 2007 تفيد بوجود 75 ألف حالة طلاق، كان من بينها 45 ألف حالة بسبب الخيانة عبر الإنترنت.

وهذا الرقم يعكس مدى تأثير التكنولوجيا على العلاقات الزوجية، وكيف أصبحت وسائل التواصل منصة لبدء خلافات أو تفاقمها.

انعكاسات الخيانة الإلكترونية على الأسرة

زعزعة الثقة بين الزوجين

تفكك الروابط العاطفية

زيادة نسب الانفصال

تأثير سلبي على الأطفال واستقرار الأسرة

انعكاس المشكلات الأسرية على المجتمع

لفت الدكتور هندي إلى أن تراكم المشكلات بين الزوجين يؤدي في كثير من الأحيان إلى ظهور نماذج سلوكية سلبية داخل المجتمع، خاصة في المناطق التي تعاني من ضغوط اقتصادية أو اجتماعية.

وأشار إلى أن اضطراب العلاقة الزوجية يعدّ عاملًا رئيسيًا في ظهور أنماط غير سوية قد تؤثر في الأبناء والمجتمع ككل.