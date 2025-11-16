قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد نادي يونسكو جامعة القاهرة للتنمية المستدامة ضمن الشبكة العالمية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
حسام الفقي


 أعلنت جامعة القاهرة اعتماد نادي يونسكو جامعة القاهرة للتنمية المستدامة ضمن شبكة نوادي اليونسكو المصرية التابعة للشبكة العالمية لنوادي اليونسكو والتي تعمل وطنيا تحت مظلة اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو)، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 اعتماد نادي اليونسكو للتنمية المستدامة ضمن الشبكة العالمية لنوادي اليونسكو

وجاء اعتماد النادي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية، التي تؤكد على أهمية دعم الجامعات المصرية في دمج أهداف التنمية المستدامة داخل العملية التعليمية والبحثية، وتمكين الشباب الجامعي من المشاركة الفعالة في برامج اليونسكو الخاصة بالعلوم والثقافة والتعليم والابتكار. كما وجه الوزير باستمرار التعاون بين الجامعات واللجنة الوطنية لزيادة عدد نوادي اليونسكو داخل مؤسسات التعليم العالي، وتوسيع مشاركتها في الشبكة العالمية في إطار سعي الوزارة لتنفيذ استراتيجيتها 2025–2030 ورؤية مصر 2030

وأعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن خالص الشكر والتقدير لوزير التعليم العالي وللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على دعمهم الكريم في اعتماد نادي اليونسكو بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يعكس قوة الشراكة بين الجامعة واللجنة الوطنية، ويعزز دور الجامعة في نشر ثقافة التنمية المستدامة والوعي البيئي والمجتمعي بين طلابها، لافتا إلى أن اعتماد النادي يدعم مسار الجامعة في الابتكار، والعمل المجتمعي، والانفتاح على التجارب الدولية.

من جانبه، صرّح الدكتور أيمن فريد، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو بإن اعتماد نادي اليونسكو بجامعة القاهرة يُعد خطوة مهمة في تعزيز شبكة نوادي اليونسكو المصرية داخل الجامعات. حيث أن جامعة القاهرة العريقة وكذلك الجامعات المصرية تقدم نموذجًا مؤسسيًا قادرًا على تنفيذ مبادرات نوعية تتماشى مع معايير اليونسكو وتخدم الشباب في مجالات البيئة والمناخ والتعليم والثقافة. وأوضح سيادته إلي التطلع إلى مزيد من التعاون المشترك خلال الأعوام القادمة. وأضاف أن اللجنة الوطنية تدعم بشكل كامل المبادرات الجامعية التي تعزز الابتكار، وترفع الوعي بالتنمية المستدامة، وتربط الطلاب بالشبكات الدولية وخبرات الدول الأعضاء باليونسكو.

كما صرّحت الدكتورة هالة عبد الجواد، الأمين المساعد لشئون اليونسكو باللجنة الوطنية، قائلة:
“إن إدراج نادي يونسكو جامعة القاهرة ضمن الشبكة العالمية يعكس التزام الجامعة بتطوير جيل من الشباب الواعي بقضايا البيئة والمناخ والتنمية البشرية. وقد كان للنادي منذ تأسيسه دور بارز في تنظيم فعاليات نوعية تتسق مع أولويات اليونسكو، خصوصًا في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والتعليم من أجل التنمية المستدامة.،  كالمشاركة الفعالة في مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي تحت رعاية اليونسكو في أكتوبر الماضي.

 وأضافت أن اللجنة الوطنية ستواصل تقديم الدعم الفني والمؤسسي لضمان استدامة أنشطة النادي وتوسيع نطاق استفادة طلاب الجامعة من برامج اليونسكو.

وتجدر الإشارة إلي أن فعاليات مؤتمر CU–AI Nexus للذكاء الاصطناعي شهدت مشاركة رفيعة المستوى من اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حيث شارك كل من الدكتور أيمن فريد الأمين العام للجنة الوطنية، والدكتورة هالة عبدالجواد الأمين المساعد لشئون اليونسكو، في الجلسة الرئيسية التي نظمها نادي اليونسكو بجامعة القاهرة بعنوان: "نادي اليونسكو بجامعة القاهرة للتنمية المستدامة: تمكين الذكاء الاصطناعي". وأكدت مشاركتهما دعم اللجنة الوطنية للمبادرات التي تدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم والابتكار والثقافة، وتعزيز جاهزية المؤسسات الأكاديمية المصرية للتعامل مع التحولات الرقمية العالمية.

كما شاركت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة في أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، والتي عُقدت في سمرقند  بدولة أوزبكستان في الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2025، وذلك في إطار دورها الرسمي كحلقة الوصل بين مؤسسات الدولة المصرية والمنظمة الدولية. وخلال المؤتمر، تمت الإشارة إلى توسع شبكة نوادي اليونسكو المصرية، وإدراج نادي يونسكو جامعة القاهرة كمثال ناجح لمبادرات طلابية تعزز التعليم من أجل التنمية المستدامة، وتدعم توجهات اليونسكو في تمكين الشباب وإشراكهم في القضايا العالمية.

نوادي اليونسكو المصرية جامعة القاهرة اعتماد نادي يونسكو جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

ترشيحاتنا

عمرو الليثي برنامج واحد من الناس

حكايات محكمة الأسرة وأغرب قضايا الخلع ببرنامج واحد من الناس.. الليلة

مهرجان شرم الشيخ

10 عروض يشاهدها الجمهور لأول مرة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

واما

دعابة فريق واما مع الجمهور بحفل كامل العدد فى القاهرة الجديدة| شاهد

بالصور

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد