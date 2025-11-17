كاسبرسكي تسجل نموا 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية بمنطقة الشرق الأوسط

في إطار مشاركتها في معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2025، أعلنت كاسبرسكي عن تحقيق نمو بنسبة 10% في أعمالها بمنطقة الشرق الأوسط خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام. وأشارت الشركة إلى أن مشهد التهديدات الإلكترونية المتنامي والمعقد أصبح اليوم ركيزة أساسية للحماية الإلكترونية. ووفقًا لقراءات كاسبرسكي، تجاوز العدد الإجمالي للتهديدات الإلكترونية والمحلية التي اكتشفتها وحظرتها حلول كاسبرسكي 320 مليون تهديد في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 في أنحاء المنطقة، مع تسجيل العديد من التهديدات المحددة نموًا ملحوظًا. مع ارتفاع عمليات اكتشاف برامج سرقة كلمات المرور بنسبة 25%، وهجمات برامج التجسس بنسبة 41%.

عند التركيز على التهديدات الموجهة نحو الشركات، أظهرت النتائج ارتفاعًا ملحوظًا في عدة فئات من الهجمات الإلكترونية. فقد زادت عمليات اكتشاف الثغرات الأمنية بنسبة 23%، وهي ثغرات تتيح للمهاجمين، عند استغلالها، التحكم عن بُعد في الأنظمة المصابة. كما سُجلت زيادة بنسبة 21% في الهجمات التي تستهدف البرامج الشائعة، وكانت منصات مايكروسوفت أوفيس الأكثر تعرضًا ضمن هذه الفئة. وفي المقابل، ارتفعت محاولات سرقة كلمات المرور الموجهة للشركات بنسبة 41%، فيما سجلت هجمات برامج التجسس زيادة بنسبة 57%، مما يعزز أهمية تبنّي نهج أمني متعدد الطبقات يوفر حماية شاملة للأصول الرقمية.

علّق راشد المومني، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في كاسبرسكي قائلًا: "يتماشى نمو أعمالنا مع التطور الرقمي الذي تشهده المنطقة. ومع تحول المزيد من القطاعات رقميًا واستمرار نضج الاقتصاد الرقمي، يستغل مجرمو الإنترنت هذا الزخم كوسيلة لاستهداف مزيد من الضحايا بهجمات أكثر تعقيدًا. وأضاف أن "هذا يؤدي إلى ارتفاع في الهجمات المتطورة، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني واتخاذ تدابير دفاعية استباقية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط."

لمساعدة الشركات والمؤسسات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط على تعزيز قدرتها على مواجهة هذه التهديدات، يوصي خبراء كاسبرسكي بما يلي:

 ثَبَّتَ حلول أمنية متقدمة مثل Kaspersky Next، التي تجمع بين قدرات نقاط النهاية والسحابة وXDR/EDR للكشف عن التهديدات المعقدة، مثل برامج التجسس والثغرات الأمنية وبرامج الفدية، والتحقيق فيها والاستجابة لها.

 تحديث البرامج باستمرار، مع التركيز على التطبيقات الأكثر شيوعًا مثل Microsoft Office، بهدف تقليل مخاطر الهجمات التي تستغل الثغرات.

 الاستفادة من خدمات تحليل التهديدات للتعرف على أحدث أساليب المهاجمين وإعداد الدفاعات اللازمة.

 تدريب الموظفين بانتظام على التعرف على التصيد الاحتيالي وغيره من نواقل العدوى الرقمية الشائعة المستخدمة في نشر هذه التهديدات.

 يُنصح المستخدمون الأفراد، للحفاظ على سلامتهم من تهديدات الويب وحماية أجهزتهم، باستخدام حل أمني قوي، مثل Kaspersky Premium.

نبذة عن كاسبرسكي:

تأسست كاسبرسكي عام 1997، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية. وفرت الشركة حلول الحماية لأكثر من مليار جهاز من التهديدات السيبرانية الناشئة والهجمات الموجهة، وتتطور خبرة الشركة العميقة دوماً في مجال معلومات التهديدات والأمن، وهي توظف خبرتها لتقديم حلول وخدمات مبتكرة لحماية الأفراد، والشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات، حول العالم. وتقدم محفظة الحلول الأمنية الشاملة للشركة حماية رائدة لحياة رقمية على الأجهزة الشخصية، وتوفر منتجات وخدمات أمنية مخصصة للشركات، وحلول المناعة السيبرانية لمكافحة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. تقدم الشركة خدماتها لملايين الأفراد ونحو 200,000 عميل من الشركات، وتساعدهم في حماية المعلومات المهمة لديهم. لمزيد من المعلومات: www.kaspersky.com