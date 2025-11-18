البتكوين يهبط إلى أقل من 90 ألف دولار وسط تراجع معنويات المستثمرين

تراجعت بتكوين يوم الثلاثاء إلى أقل من 90 ألف دولار للمرة الأولى خلال سبعة أشهر، في أحدث مؤشر على تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة عبر الأسواق المالية.

وقد أزال هذا الأصل الرقمي الحساس للمخاطر مكاسب عام 2025، حيث انخفض الآن بنحو 30% مقارنة بالذروة التي تجاوزت 126 ألف دولار في أكتوبر تشرين الأول. وتداولت العملة منخفضة 2% عند 89,953 دولاراً خلال فترة بعد الظهر في آسيا، بعد أن انهارت الأسبوع الماضي عبر مستوى الدعم الفني عند نحو 98 ألف دولار.

قال المشاركون في السوق إن مزيجاً من الشكوك حول خفض معدلات الفائدة الأميركية المستقبلية والمزاج العام للأسواق، التي اهتزت بعد موجة صعود طويلة، كان يسهم في تراجع العملات الرقمية.

وقال جوشوا تشو، الرئيس المشارك لجمعية «ويب3» في هونغ كونغ لرويترز: «تتضاعف موجة البيع المتسلسلة بفعل خروج الشركات المدرجة والمؤسسات من مراكزها بعد دخولها المكثف خلال موجة الصعود، ما يزيد من مخاطر العدوى في السوق». وأضاف: «عندما يضعف الدعم ويزداد الغموض الكلي، يمكن أن تتآكل الثقة بسرعة ملحوظة».



ومن بين الشركات العاملة في قطاع العملات الرقمية التي تأثرت، شركات التخزين الرقمي مثل «ستراتيجي»، وشركات التعدين مثل «ريوت بلاتفورمز» و«مارا هولدينغز»، والبورصة الرقمية «كوين بايس».

تراجعت الأسواق في أنحاء آسيا يوم الثلاثاء، مع تعرض أسهم قطاع التكنولوجيا لضغوط خاصة في اليابان وكوريا الجنوبية.

كما تعرضت العملة الرقمية إيثيريوم لضغوط مستمرة منذ أشهر، حيث فقدت نحو 40% من قيمتها منذ ذروتها التي تجاوزت 4955 دولارات في أغسطس آب، لتتداول منخفضة 1% عند 2997 دولاراً يوم الثلاثاء.

وكانت موجة تراجع بتكوين في بداية العام مؤشراً على موجة بيع أوسع ضربت الأسهم في أبريل نيسان بعد إعلان الولايات المتحدة فرض تعرفات جمركية، ما أثار بعض المخاوف من أن هبوط العملات الرقمية قد يكون مؤشراً مبكراً أو تأثيراً متسلسلاً على الأسواق الأخرى.

وقال ماثيو ديب، المدير التنفيذي للاستثمارات في «أسترو ناوت كابيتال»: «بشكل عام، المعنويات منخفضة جداً في سوق العملات الرقمية، وقد كانت كذلك منذ خسائر الرفع المالي في أكتوبر تشرين الأول». وأضاف: «المستوى التالي للدعم هو 75 دولار ألف، وقد يتم الوصول إليه إذا استمر ارتفاع تقلبات الأسواق».