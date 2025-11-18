قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
لأول مرة.. ولادة قيصرية بأسيوط العام لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على الطفل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البتكوين يهبط إلى أقل من 90 ألف دولار وسط تراجع معنويات المستثمرين

الأسواق المالية
الأسواق المالية
وكالات

تراجعت بتكوين يوم الثلاثاء إلى أقل من 90 ألف دولار للمرة الأولى خلال سبعة أشهر، في أحدث مؤشر على تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة عبر الأسواق المالية.

وقد أزال هذا الأصل الرقمي الحساس للمخاطر مكاسب عام 2025، حيث انخفض الآن بنحو 30% مقارنة بالذروة التي تجاوزت 126 ألف دولار في أكتوبر تشرين الأول. وتداولت العملة منخفضة 2% عند 89,953 دولاراً خلال فترة بعد الظهر في آسيا، بعد أن انهارت الأسبوع الماضي عبر مستوى الدعم الفني عند نحو 98 ألف دولار.

قال المشاركون في السوق إن مزيجاً من الشكوك حول خفض معدلات الفائدة الأميركية المستقبلية والمزاج العام للأسواق، التي اهتزت بعد موجة صعود طويلة، كان يسهم في تراجع العملات الرقمية.

وقال جوشوا تشو، الرئيس المشارك لجمعية «ويب3» في هونغ كونغ لرويترز: «تتضاعف موجة البيع المتسلسلة بفعل خروج الشركات المدرجة والمؤسسات من مراكزها بعد دخولها المكثف خلال موجة الصعود، ما يزيد من مخاطر العدوى في السوق». وأضاف: «عندما يضعف الدعم ويزداد الغموض الكلي، يمكن أن تتآكل الثقة بسرعة ملحوظة».


ومن بين الشركات العاملة في قطاع العملات الرقمية التي تأثرت، شركات التخزين الرقمي مثل «ستراتيجي»، وشركات التعدين مثل «ريوت بلاتفورمز» و«مارا هولدينغز»، والبورصة الرقمية «كوين بايس».

تراجعت الأسواق في أنحاء آسيا يوم الثلاثاء، مع تعرض أسهم قطاع التكنولوجيا لضغوط خاصة في اليابان وكوريا الجنوبية.

كما تعرضت العملة الرقمية إيثيريوم لضغوط مستمرة منذ أشهر، حيث فقدت نحو 40% من قيمتها منذ ذروتها التي تجاوزت 4955 دولارات في أغسطس آب، لتتداول منخفضة 1% عند 2997 دولاراً يوم الثلاثاء.
وكانت موجة تراجع بتكوين في بداية العام مؤشراً على موجة بيع أوسع ضربت الأسهم في أبريل نيسان بعد إعلان الولايات المتحدة فرض تعرفات جمركية، ما أثار بعض المخاوف من أن هبوط العملات الرقمية قد يكون مؤشراً مبكراً أو تأثيراً متسلسلاً على الأسواق الأخرى.

وقال ماثيو ديب، المدير التنفيذي للاستثمارات في «أسترو ناوت كابيتال»: «بشكل عام، المعنويات منخفضة جداً في سوق العملات الرقمية، وقد كانت كذلك منذ خسائر الرفع المالي في أكتوبر تشرين الأول». وأضاف: «المستوى التالي للدعم هو 75 دولار ألف، وقد يتم الوصول إليه إذا استمر ارتفاع تقلبات الأسواق».

أسواق ارتفاع تنمبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

دواجن

غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مقتل 45 معتمرا هنديا بالمدينة المنورة

التفاصيل الكاملة لمصرع 45 معتمرا هنديا في المدينة المنورة

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ترشيحاتنا

OPPO Find X9 Pro

مواصفات وسعر OPPO Find X9 Pro.. هل يستحق الشراء في 2025؟

Redmi 15

شاومي تكشف عن Redmi 15 في مصر.. بطارية عملاقة وأداء ممتاز بسعر مناسب

الهاكرز

طرق يتيحها الهاكرز لاختراق موبايلك.. وكيفية تجنبها بفاعلية

بالصور

بخصر منحوت.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

إزالة 2076 متر تعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

بسعر 43 ألف دولار.. هوندا بريلود 2027 الجديدة أغلى من BMW| صور

هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027

فيديو

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد