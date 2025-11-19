قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
تحقيقات وملفات

انهيار غامض يهز الإنترنت.. Cloudflare يوقع منصات العالم في الظلام| ماذا حدث؟

مزود واحد يوقع منصات العالم في الظلام| ماذا حدث لـ Cloudflare؟
شيماء عبد المنعم

- عطل Cloudflare خطأ أم هجوم خفي؟ 

- انهيار غامض يشل شبكات كبرى المنصات عالميا

- لغز Cloudflare الذي أربك ملايين المستخدمين

- خلل غامض يفضح هشاشة الإنترنت ويسقط عمالقة التقنية

شهدت شبكة الإنترنت، أمس الثلاثاء، انقطاعا واسعا إثر عطل كبير في شركة كلاود فلير Cloudflare، أحد أكبر مزودي شبكات توصيل المحتوى CDN وخدمات أمن الويب في العالم، ما أدى إلى تعطل الوصول إلى عدد من المنصات الشهيرة، من بينها:

- منصة إكس (تويتر سابقا)، ChatGPT، سبوتيفاي، Canva، شوبيفاي، لعبة ليغ أوف ليجيندز، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.


واشتكى مستخدمون حول العالم من ظهور رسائل خطأ 500 أو صفحات تحقق أمنية أعاقت تصفح المواقع بشكل طبيعي.

بدأ الخلل حوالي الساعة 6:00 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتسبب في اضطرابات كبيرة للمنصات والبرامج التي تعتمد على بنية Cloudflare التحتية، وسجل موقع Downdetector، المتخصص في تتبع الأعطال، ارتفاعا حادا في البلاغات خلال دقائق من وقوع الانقطاع.

Cloudflare 

لماذا يؤدي عطل مزود واحد إلى تعطل ملايين الخدمات على الإنترنت؟

تلعب Cloudflare دورا محوريا في تشغيل جزء كبير من الإنترنت الحديث، إذ توفر خدمات تشمل:

- شبكات CDN: تخزين نسخ مخزنة من المواقع عبر خوادم عالمية لتسريع الوصول وتخفيف الضغط على الخوادم الأصلية.

- الأمن الرقمي: حماية المواقع من هجمات الحرمان من الخدمة DDoS، والروبوتات الضارة، وغيرها من التهديدات.

- خدمات DNS والوسيط العكسي Reverse Proxy: ترجمة أسماء النطاقات إلى عناوين IP والعمل كـ وسيط بين المستخدمين وخوادم المواقع، مما يعزز السرعة والأمان.

وعندما تواجه Cloudflare مشكلة عامة، تتوقف أو تتعطل كل الخدمات التي تعتمد عليها في الوقت ذاته، ما يكشف هشاشة البنية الأساسية للإنترنت رغم ضخامتها.

خدمات تعطلت حول العالم

شمل الانقطاع عددا من المنصات البارزة، مثل:

- منصات التواصل الاجتماعي: تطبيق المراسلة الفورية "ديسكورد"، منصة إكس (تويتر سابقا)، بوابة T-Mobile، خدمات AT&T.

- خدمات الذكاء الاصطناعي والإنتاجية: ChatGPT و Claude AI و Canva.

- خدمات الترفيه والبث: سبوتيفاي Spotify

- الألعاب والتقنية: لعبة ليغ أوف ليجيندز و Garmin

- خدمات التجارة الإلكترونية: شوبيفاي و بوابة Verizon

وأثناء العطل واجه الكثير من المستخدمين رسالة تقول: “Please unblock challenges.cloudflare to proceed”، وهي ناتجة عن خلل في نظام التحقق الأمني Cloudflare، وليس بسبب مشكلة في المواقع نفسها.

كيف تعمل Cloudflare في الخلفية؟

كيف تعمل Cloudflare في الخلفية؟

- Anycast Routing: توجيه حركة المرور إلى أقرب خادم لتحقيق سرعة استجابة أعلى.

- التخزين المؤقت على الأطراف Edge Caching: حفظ المحتوى المطلوب بشكل متكرر بالقرب من المستخدمين.

- تنقية حركة المرور: حجب الهجمات قبل وصولها للمواقع.

- التكرار وتوزيع الأحمال: لضمان الاستمرارية، رغم أن هذا الانقطاع أثبت وجود حدود عند حدوث خلل عالمي.

تأثيرات على الشركات والمستخدمين

- على الشركات: خسائر مالية، تراجع التفاعل، وتعطل عمليات أساسية تعتمد على سرعة الاتصال واستمراريته.

- على المستخدمين: تعطلت مهام يومية مثل المراسلة، التصفح، البث، واللعب، مما يبرز اعتماد الإنترنت على عدد محدود من مزودي البنية التحتية.

الإصلاح والدروس المستفادة

أكدت Cloudflare لاحقا أنها أصلحت الخلل، رغم استمرار بعض الأخطاء بشكل متقطع لبعض الوقت، كما أعلنت أنها ستراقب أنظمتها لمنع تكرار المشكلة.

وتكشف الحادثة عدة نقاط مهمة:

- هشاشة البنية التحتية للإنترنت: خلل بسيط لدى مزود رئيسي يمكن أن يؤثر عالميا.

- أهمية خطط الطوارئ التقنية: الشركات قد تحتاج إلى استخدام CDNs متعددة لتجنب الانقطاع الكامل.

- وعي المستخدم: الانقطاعات قد لا تكون من جهاز المستخدم أو مزود الإنترنت، بل من مزود البنية الأساسية.

أظهر هذا الانقطاع أن الإنترنت رغم مظهره المترابط والمستقر أنه يعتمد على شبكة حساسة من الخدمات، وأن تعطل مزود واحد يمكن أن يتردد صداه عبر العالم، مؤثرا على مستخدمين وشركات وقطاعات متعددة.

Cloudflare تعطل كلاود فلير انقطاع الإنترنت العالمي خلل أمني Cloudflare تأثيرات انقطاع الإنترنت

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

بوستر حفل هاني فرحات

إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع هاني فرحات

نيكول سابا

نيكول سابا بعد تكريمها بـأفضل ممثلة عربية: مصر دايما مغرقاني بحبها

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تحتفل بحصولها على جائزة أفضل مذيعة في مهرجان The Best

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

