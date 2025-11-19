انهيار غامض يهز الإنترنت.. Cloudflare يوقع منصات العالم في الظلام| ماذا حدث؟

- عطل Cloudflare خطأ أم هجوم خفي؟

شهدت شبكة الإنترنت، أمس الثلاثاء، انقطاعا واسعا إثر عطل كبير في شركة كلاود فلير Cloudflare، أحد أكبر مزودي شبكات توصيل المحتوى CDN وخدمات أمن الويب في العالم، ما أدى إلى تعطل الوصول إلى عدد من المنصات الشهيرة، من بينها:

- منصة إكس (تويتر سابقا)، ChatGPT، سبوتيفاي، Canva، شوبيفاي، لعبة ليغ أوف ليجيندز، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.



واشتكى مستخدمون حول العالم من ظهور رسائل خطأ 500 أو صفحات تحقق أمنية أعاقت تصفح المواقع بشكل طبيعي.

بدأ الخلل حوالي الساعة 6:00 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتسبب في اضطرابات كبيرة للمنصات والبرامج التي تعتمد على بنية Cloudflare التحتية، وسجل موقع Downdetector، المتخصص في تتبع الأعطال، ارتفاعا حادا في البلاغات خلال دقائق من وقوع الانقطاع.

لماذا يؤدي عطل مزود واحد إلى تعطل ملايين الخدمات على الإنترنت؟

تلعب Cloudflare دورا محوريا في تشغيل جزء كبير من الإنترنت الحديث، إذ توفر خدمات تشمل:

- شبكات CDN: تخزين نسخ مخزنة من المواقع عبر خوادم عالمية لتسريع الوصول وتخفيف الضغط على الخوادم الأصلية.

- الأمن الرقمي: حماية المواقع من هجمات الحرمان من الخدمة DDoS، والروبوتات الضارة، وغيرها من التهديدات.

- خدمات DNS والوسيط العكسي Reverse Proxy: ترجمة أسماء النطاقات إلى عناوين IP والعمل كـ وسيط بين المستخدمين وخوادم المواقع، مما يعزز السرعة والأمان.

وعندما تواجه Cloudflare مشكلة عامة، تتوقف أو تتعطل كل الخدمات التي تعتمد عليها في الوقت ذاته، ما يكشف هشاشة البنية الأساسية للإنترنت رغم ضخامتها.

خدمات تعطلت حول العالم

شمل الانقطاع عددا من المنصات البارزة، مثل:

- منصات التواصل الاجتماعي: تطبيق المراسلة الفورية "ديسكورد"، منصة إكس (تويتر سابقا)، بوابة T-Mobile، خدمات AT&T.

- خدمات الذكاء الاصطناعي والإنتاجية: ChatGPT و Claude AI و Canva.

- خدمات الترفيه والبث: سبوتيفاي Spotify

- الألعاب والتقنية: لعبة ليغ أوف ليجيندز و Garmin

- خدمات التجارة الإلكترونية: شوبيفاي و بوابة Verizon

وأثناء العطل واجه الكثير من المستخدمين رسالة تقول: “Please unblock challenges.cloudflare to proceed”، وهي ناتجة عن خلل في نظام التحقق الأمني Cloudflare، وليس بسبب مشكلة في المواقع نفسها.

كيف تعمل Cloudflare في الخلفية؟

- Anycast Routing: توجيه حركة المرور إلى أقرب خادم لتحقيق سرعة استجابة أعلى.

- التخزين المؤقت على الأطراف Edge Caching: حفظ المحتوى المطلوب بشكل متكرر بالقرب من المستخدمين.

- تنقية حركة المرور: حجب الهجمات قبل وصولها للمواقع.

- التكرار وتوزيع الأحمال: لضمان الاستمرارية، رغم أن هذا الانقطاع أثبت وجود حدود عند حدوث خلل عالمي.

تأثيرات على الشركات والمستخدمين

- على الشركات: خسائر مالية، تراجع التفاعل، وتعطل عمليات أساسية تعتمد على سرعة الاتصال واستمراريته.

- على المستخدمين: تعطلت مهام يومية مثل المراسلة، التصفح، البث، واللعب، مما يبرز اعتماد الإنترنت على عدد محدود من مزودي البنية التحتية.

الإصلاح والدروس المستفادة

أكدت Cloudflare لاحقا أنها أصلحت الخلل، رغم استمرار بعض الأخطاء بشكل متقطع لبعض الوقت، كما أعلنت أنها ستراقب أنظمتها لمنع تكرار المشكلة.

وتكشف الحادثة عدة نقاط مهمة:

- هشاشة البنية التحتية للإنترنت: خلل بسيط لدى مزود رئيسي يمكن أن يؤثر عالميا.

- أهمية خطط الطوارئ التقنية: الشركات قد تحتاج إلى استخدام CDNs متعددة لتجنب الانقطاع الكامل.

- وعي المستخدم: الانقطاعات قد لا تكون من جهاز المستخدم أو مزود الإنترنت، بل من مزود البنية الأساسية.

أظهر هذا الانقطاع أن الإنترنت رغم مظهره المترابط والمستقر أنه يعتمد على شبكة حساسة من الخدمات، وأن تعطل مزود واحد يمكن أن يتردد صداه عبر العالم، مؤثرا على مستخدمين وشركات وقطاعات متعددة.