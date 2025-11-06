عطل مفاجئ في فيسبوك.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

في الساعات الأخيرة، أفاد بعض مستخدمي منصة "فيسبوك" بوجود مشاكل تقنية في الوصول إلى حساباتهم أو في التفاعل مع بعض الميزات على المنصة، ما أثار تساؤلات حول احتمال وجود عطل عام.

ومع ذلك، أكدت تقارير أولية أن هذه المشكلات كانت حالات فردية ولم تشمل المستخدمين بشكل واسع.

إبلاغ بعض مستخدمي فيسبوك بوجود عطل في المنصة

ووفقا للعديد من التقارير الواردة من مستخدمي "فيسبوك"، واجه بعض الأفراد صعوبة في تحميل المحتوى أو إرسال الرسائل، بالإضافة إلى توقف بعض الإشعارات عن العمل بشكل مؤقت، ورغم تنوع الشكاوى، إلا أن العديد من المستخدمين أفادوا بحل المشكلات تلقائيا بعد فترة قصيرة.

من جهة أخرى، لم تصدر "ميتا"، الشركة الأم لـ فيسبوك، أي بيان رسمي بشأن هذه الحالات الفردية، كما أوضحت الصفحة الخاصة بالخدمة على موقع "داون ديتيكتور" أن فيسبوم يعمل بشكل طبيعي ولم يتأثر بأي مشكلات او انقطاعات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حالة خدمة فيسبوك على موقع "داون ديتيكتور"

عدد الشكاوى على السوشيال ميديا، كان محدودا ولم يرتق إلى مستوى العطل الشامل الذي يهدد عمل المنصة بشكل كلي.

يذكر أن منصة "فيسبوك" قد تعرضت سابقا لبعض الأعطال المفاجئة، ولكنها كانت حالات نادرة، وعادة ما تتم معالجتها بسرعة من قبل فريق الدعم التقني، في الوقت الحالي، يبدو أن المنصة تعمل بشكل طبيعي بالنسبة لغالبية المستخدمين.