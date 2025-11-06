قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
عطل مفاجئ في فيسبوك.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

شيماء عبد المنعم

في الساعات الأخيرة، أفاد بعض مستخدمي منصة "فيسبوك" بوجود مشاكل تقنية في الوصول إلى حساباتهم أو في التفاعل مع بعض الميزات على المنصة، ما أثار تساؤلات حول احتمال وجود عطل عام.

ومع ذلك، أكدت تقارير أولية أن هذه المشكلات كانت حالات فردية ولم تشمل المستخدمين بشكل واسع.

إبلاغ بعض مستخدمي فيسبوك بوجود عطل في المنصة

ووفقا للعديد من التقارير الواردة من مستخدمي "فيسبوك"، واجه بعض الأفراد صعوبة في تحميل المحتوى أو إرسال الرسائل، بالإضافة إلى توقف بعض الإشعارات عن العمل بشكل مؤقت، ورغم تنوع الشكاوى، إلا أن العديد من المستخدمين أفادوا بحل المشكلات تلقائيا بعد فترة قصيرة.

من جهة أخرى، لم تصدر "ميتا"، الشركة الأم لـ فيسبوك، أي بيان رسمي بشأن هذه الحالات الفردية، كما أوضحت الصفحة الخاصة بالخدمة على موقع "داون ديتيكتور" أن فيسبوم يعمل بشكل طبيعي ولم يتأثر بأي مشكلات او انقطاعات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حالة خدمة فيسبوك على موقع "داون ديتيكتور"

عدد الشكاوى على السوشيال ميديا، كان محدودا ولم يرتق إلى مستوى العطل الشامل الذي يهدد عمل المنصة بشكل كلي.

يذكر أن منصة "فيسبوك" قد تعرضت سابقا لبعض الأعطال المفاجئة، ولكنها كانت حالات نادرة، وعادة ما تتم معالجتها بسرعة من قبل فريق الدعم التقني، في الوقت الحالي، يبدو أن المنصة تعمل بشكل طبيعي بالنسبة لغالبية المستخدمين.

عطل فيسبوك عطل مفاجئ أسباب توقف فيسبوك عطل إنستجرام

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

