الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ جنوب سيناء يشكر شيخ الأزهر ويبحث دور بيت الزكاة في دعم الأسر الأولى بالرعاية

الإمام الأكبر خلال استقبال محافظ جنوب سيناء
الإمام الأكبر خلال استقبال محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد

استقبل فضيلة الإمام الأكبر،  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء  محافظ. 

بحضور الدكتورة سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات. وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن  سعادته باللقاء، موجِّهًا خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه المتواصل والمستمر لأهالي المحافظة، 

وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظه لمصر وللأمة العربية والإسلامية.
​وأكد المحافظ أن الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، يمثل قيمة دينية ووطنية رفيعة، ورمزًا للحكمة والاعتدال، مشيرًا إلى ما يقدمه من دعم كبير للمبادرات التنموية والاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية في جنوب سيناء؛ وذلك من خلال "بيت الزكاة والصدقات".
​كما استعرض المحافظ ما تحقق في إطار حملة "دفء وطمأنينة" التي ينفذها "بيت الزكاة والصدقات"، والتي تُعدُّ ركيزة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية داخل المحافظة؛ حيث شملت الحملة إيصال المساعدات إلى المناطق النائية، والقرى البدوية، والأودية، وتقديم خدمات نوعية مختلفة. وقد تضمنت هذه الخدمات توزيع آلاف المواد الغذائية والألحفة والبطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم دعم نقدي شهري لعدد من الأسر الفقيرة. كما شملت المبادرات النوعية تسليم أجهزة "تابلت تعليمي" لطالبتين كفيفتين من المتفوقات؛ دعمًا لمسيرتهما التعليمية، وتوفير ماكينات خياطة للأمهات المعيلات؛ كخطوة أساسية لتمكينهن اقتصاديًا، بالإضافة إلى تقديم دعم علاجي كامل لعدد من المرضى غير القادرين.
​وأشار اللواء خالد مبارك  إلى أن هذه الجهود تمثل ترجمة حقيقية للدور الإنساني والوطني الذي يقوم به الأزهر الشريف عبر "بيت الزكاة والصدقات"، مؤكدًا أنها تتكامل مع توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز التنمية الشاملة لأهالي سيناء. وفي ختام اللقاء، عبَّر المحافظ عن تطلعه لتعزيز أوجه التعاون مع الأزهر الشريف و"بيت الزكاة والصدقات"؛ لتنفيذ المزيد من المبادرات التي تسهم في جودة الحياة ودعم الاستقرار الاجتماعي داخل محافظة جنوب سيناء.
 

