الكاتبة إيمان رافع: استمعت لعبقريات العقاد من والدي وعمري كان 5 سنوات

حلت الكاتبة إيمان رافع، ضيفة على الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار ".

وقالت إيمان رافع :" تعرفت على الاديب عباس العقاد عن طريق والدي وأبويا كان بيقرأ لنا أجزاء من عبقريات العقاد ".



وتابعت إيمان رافع :" كنت استمع لعبقريات العقاد منذ أن كان عمري 5 سنوات وحتى عمر 14 سنة .. وكنا في حوار مع الكون بأكمله وهناك آفاق كثيرة للتأمل في منزلنا ".



واكملت إيمان رافع :" أمي كانت تقرأ لنا روايات تاريخ الإسلام"، مضيفة:" والدي ووالدتي تزوجوا زواج صالونات وامي كانت خايفة من الزواج وكانت رافضة لفكرة زواج الصالونات ".

ولفتت إيمان رافع :" قبل زواج امي من والدي شافت حلم وكان ابويا قاعد جمبها ولابس بدلة بيضاء "، مضيفة:" أمي تعلمت قواعد اللغة العربية وبدات تقرآ القرآن ".

