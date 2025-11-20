قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الكاتبة إيمان رافع: استمعت لعبقريات العقاد من والدي وعمري كان 5 سنوات

هاني حسين

حلت الكاتبة إيمان رافع، ضيفة على الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار ".

وقالت إيمان رافع :"  تعرفت على الاديب عباس العقاد عن طريق والدي وأبويا كان بيقرأ لنا أجزاء من عبقريات العقاد ".


وتابعت إيمان رافع :" كنت استمع لعبقريات العقاد منذ أن كان عمري 5 سنوات وحتى عمر 14 سنة .. وكنا في حوار مع الكون بأكمله وهناك آفاق كثيرة للتأمل في منزلنا ".


واكملت إيمان رافع :"  أمي كانت تقرأ لنا روايات تاريخ الإسلام"، مضيفة:" والدي ووالدتي تزوجوا زواج صالونات وامي كانت خايفة من الزواج وكانت رافضة لفكرة زواج الصالونات ".

ولفتت إيمان رافع :"  قبل زواج امي من  والدي شافت حلم وكان ابويا قاعد جمبها ولابس بدلة بيضاء "، مضيفة:"  أمي تعلمت قواعد اللغة العربية وبدات تقرآ القرآن ". 
 

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

