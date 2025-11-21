قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار جنوب سيناء | كهوف هضبة التيه تجذب عشاق السفاري.. 15 لجنة انتخابية بالمدارس

مغارات الجبل
مغارات الجبل
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الأحداث و الفعاليات خلال 24  اهمها كهوف 

 تجذب السياح و 15 لجنة انتخابية في مدارس جنوب سيناء انهت إستعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب في جنوب سيناء. 

و إليكم تفاصيل الاخبار 

تجذب كهوف و سراديب هضبة التيه عشاق السفاري الطبيعية من مختلف الجنسيات لأنها كهوف  فريدة وقديمة منذ آلاف السنين قيمته رغم اكتشافها حديثا.

حصل موقع " صدي البلد" الإخباري بالصور علي صور لهذه الكهوف الفريدة من داخل هضبة التيه بجنوب سيناء.

هذه الكهوف يقصدها عشاق السفاري الطبيعية حيث يستقلون سيارات الدفع الرباعي حتي منطقة الزلقة المعروفة في سباقات الهجن.

وقال الشيخ جميل عطية الدليل البدوي فى السفاري ان هذه  لها تاريخ طويل رغم اكتشافها حديثا مشيرا الي أن سيناء بها من التضاريس والجغرافيا الفريدة مشيرا الي أن هذه المنطقة تقع علي مسافة من منطقة الزلقة فى مكان يعرف بالعتبة و أوضح عطية هذه المنطقة تعرف بالعتبة. 

واضاف يوسف بركات الدليل البدوي بمنطقة سرابيط الخادم وهضبة التيه ان هذه الأماكن مازالت بكر في الطبيعة وبها تاريخ إنساني مشيرا الي هذه الكهوف تم استخراج المنجنيز والمعادن منها وكانت تعج بالعمال من شركة سيناء المنجنيز مشيرا الي انه لابد من الترويج لهذه الدرجة الكهوف و المغارات سياحيا.

​أنهت محافظة جنوب سيناء استعداداتها النهائية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب في مرحلته الثانية، حيث قامت مديرية التربية والتعليم بتجهيز 15 مدرسة وقع عليها الاختيار لتكون لجانًا انتخابية.

​وفي هذا الصدد، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن جاهزية المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين والناخبات من مواطني جنوب سيناء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 24 و 25 نوفمبر الجاري.

​من جانبه، أعلن عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عن توزيع المقار الانتخابية على المدن، وهي على النحو التالي:

​6 مقرات انتخابية بمدينة طور سيناء، وهي: مدارس علي مبارك الابتدائية، وطه حسين الابتدائية، وعمرو شكري الإعدادية بنات، ورفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين، وبدر الابتدائية، وطور سيناء الثانوية الصناعية.

​مقر انتخابي واحد بمدينة نويبع، بمدرسة بلال بن رباح الإعدادية.

​مقر انتخابي واحد بمدينة كاترين، بمدرسة السلام الثانوية.

​مقر انتخابي واحد بمدينة أبو زنيمة، بمدرسة أبو زنيمة الإعدادية.

​مقران بمدينة رأس سدر، وهما: مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية، ومدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية.

​مقران بمدينة شرم الشيخ، وهما: مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية بالهضبة، ومدرسة جيل أكتوبر الإعدادية.

​مقر انتخابي في دهب، بمدرسة فاطمة الزهراء، لخدمة قاطني المدينة.

​آخر المقار بمدينة أبو رديس، بمدرسة أبو رديس الإعدادية.

​وفي ختام تصريحاته، ناشد عتلم شباب التربية والتعليم ممن لهم حق التصويت بضرورة المشاركة الإيجابية والتوجه إلى اللجان لاختيار من يرونه الأصلح للمرحلة.

​من جهته، أكد عزت الصغير، مدير إدارة الأمن بديوان المديرية، أن هذه المدارس أصبحت جاهزة لاستقبال الناخبين للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى تجهيز العمال والحجرات ذات الأبواب الحديدية، وجريان التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة أية عقبات.

جنوب سيناء كهوف جبال الانتخابات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحّب باعتماد الأمم المتحدة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

السفارة الفرنسية في مالي

فرنسا تخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين في مالي

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

اتصال بين زيلينسكي ونائب ترامب لبحث خطة وقف الحرب الأوكرانية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد