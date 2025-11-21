أخبار جنوب سيناء | كهوف هضبة التيه تجذب عشاق السفاري.. 15 لجنة انتخابية بالمدارس

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الأحداث و الفعاليات خلال 24 اهمها كهوف

تجذب السياح و 15 لجنة انتخابية في مدارس جنوب سيناء انهت إستعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب في جنوب سيناء.

و إليكم تفاصيل الاخبار

تجذب كهوف و سراديب هضبة التيه عشاق السفاري الطبيعية من مختلف الجنسيات لأنها كهوف فريدة وقديمة منذ آلاف السنين قيمته رغم اكتشافها حديثا.

حصل موقع " صدي البلد" الإخباري بالصور علي صور لهذه الكهوف الفريدة من داخل هضبة التيه بجنوب سيناء.

هذه الكهوف يقصدها عشاق السفاري الطبيعية حيث يستقلون سيارات الدفع الرباعي حتي منطقة الزلقة المعروفة في سباقات الهجن.

وقال الشيخ جميل عطية الدليل البدوي فى السفاري ان هذه لها تاريخ طويل رغم اكتشافها حديثا مشيرا الي أن سيناء بها من التضاريس والجغرافيا الفريدة مشيرا الي أن هذه المنطقة تقع علي مسافة من منطقة الزلقة فى مكان يعرف بالعتبة و أوضح عطية هذه المنطقة تعرف بالعتبة.

واضاف يوسف بركات الدليل البدوي بمنطقة سرابيط الخادم وهضبة التيه ان هذه الأماكن مازالت بكر في الطبيعة وبها تاريخ إنساني مشيرا الي هذه الكهوف تم استخراج المنجنيز والمعادن منها وكانت تعج بالعمال من شركة سيناء المنجنيز مشيرا الي انه لابد من الترويج لهذه الدرجة الكهوف و المغارات سياحيا.

​أنهت محافظة جنوب سيناء استعداداتها النهائية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب في مرحلته الثانية، حيث قامت مديرية التربية والتعليم بتجهيز 15 مدرسة وقع عليها الاختيار لتكون لجانًا انتخابية.

​وفي هذا الصدد، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن جاهزية المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين والناخبات من مواطني جنوب سيناء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 24 و 25 نوفمبر الجاري.

​من جانبه، أعلن عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عن توزيع المقار الانتخابية على المدن، وهي على النحو التالي:

​6 مقرات انتخابية بمدينة طور سيناء، وهي: مدارس علي مبارك الابتدائية، وطه حسين الابتدائية، وعمرو شكري الإعدادية بنات، ورفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين، وبدر الابتدائية، وطور سيناء الثانوية الصناعية.

​مقر انتخابي واحد بمدينة نويبع، بمدرسة بلال بن رباح الإعدادية.

​مقر انتخابي واحد بمدينة كاترين، بمدرسة السلام الثانوية.

​مقر انتخابي واحد بمدينة أبو زنيمة، بمدرسة أبو زنيمة الإعدادية.

​مقران بمدينة رأس سدر، وهما: مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية، ومدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية.

​مقران بمدينة شرم الشيخ، وهما: مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية بالهضبة، ومدرسة جيل أكتوبر الإعدادية.

​مقر انتخابي في دهب، بمدرسة فاطمة الزهراء، لخدمة قاطني المدينة.

​آخر المقار بمدينة أبو رديس، بمدرسة أبو رديس الإعدادية.

​وفي ختام تصريحاته، ناشد عتلم شباب التربية والتعليم ممن لهم حق التصويت بضرورة المشاركة الإيجابية والتوجه إلى اللجان لاختيار من يرونه الأصلح للمرحلة.

​من جهته، أكد عزت الصغير، مدير إدارة الأمن بديوان المديرية، أن هذه المدارس أصبحت جاهزة لاستقبال الناخبين للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى تجهيز العمال والحجرات ذات الأبواب الحديدية، وجريان التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة أية عقبات.