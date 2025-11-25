كاتب: المشهد الانتخابي يعكس مشاركة شبابية إيجابية وفعّالة في مصر

قال الكاتب الصحفي خالد العيسوي إن المشهد الانتخابي الحالي يعكس حضورًا إيجابيًا وفعالًا للشباب، مشيرًا إلى أن هذا الوجود يؤكد أن مصر ما زالت تمتلك طاقة أمل كبيرة بشبابها القادر على المشاركة والتأثير وصناعة الحراك السياسي.

الدولة وتمكين الكوادر الشابة في مواقع اتخاذ القرار

وأكد العيسوي خلال القناة الأولي أن مختلف الوزارات اليوم تضم كوادر شبابية مؤهلة، مضيفًا أن زمن المجاملة والوساطة في التعيينات قد انتهى، وأن تقلد أي وظيفة أصبح يعتمد على التأهيل الحقيقي والدورات التدريبية التي تضمن الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية.

توقعات بتجديد الدماء داخل البرلمان

وأشار العيسوي إلى أن القواعد نفسها تنطبق على العمل النيابي، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور أكثر من 45% وجوه جديدة داخل البرلمان، لافتًا إلى أن التغيير سنة طبيعية، وأن ضخ دماء جديدة يعزز من قوة المؤسسة التشريعية ويطور أداءها.