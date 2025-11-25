افتتاح معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر بالإسكندرية

افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، صباح اليوم، معرضًا للكتاب داخل كلية الدراسات الإسلامية بنات التابعة لجامعة الأزهر الشريف بالإسكندرية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لنشر الثقافة وتعزيز دور المعرفة داخل المؤسسات التعليمية، وبدعم من إدارة الكلية التي حرصت على توفير بيئة مناسبة لنجاح الفعالية.

وحضر الافتتاح كل من الدكتورة عبير عبد الصادق بدوي عميد الكلية، والدكتورة غادة العمروسي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات، وسط أجواء احتفالية تعكس اهتمام الجامعة بتشجيع الطلاب والباحثين على الانخراط في الأنشطة الثقافية والعلمية.

وقال الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة، إن المعرض يأتي في إطار التعاون المثمر بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وجامعة الأزهر، بهدف دعم الحركة الثقافية داخل الجامعات وإتاحة أحدث الإصدارات العلمية والأدبية والدينية لطلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس بأسعار مناسبة، بما يسهّل الحصول على المعرفة ويعزّز دور الكتاب كوسيلة أساسية في بناء الوعي.

وأضاف أن المعرض يتضمن مجموعة واسعة من الكتب التي تلبّي احتياجات الطالبات في مختلف التخصصات، ومن بينها الإصدارات الفكرية والأدبية الحديثة، كما يضم كافة إصدارات سلاسل الهيئة المتنوعة، التي تحظى دائمًا بإقبال كبير من القراء، نظرًا لما تقدمه من محتوى معرفي ثري بأسعار مدعمة.

وخلال الافتتاح، أكدت الدكتورة عبير عبد الصادق بدوي أن تنظيم مثل هذه الفعاليات داخل الحرم الجامعي يُعد ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، ليس فقط من الناحية العلمية، بل أيضًا من الناحية الثقافية والفكرية.

وأشارت إلى أن الكلية حريصة على دعم مبادرات نشر المعرفة وتشجيع القراءة، باعتبارها جزءًا من رسالة الأزهر في خدمة المجتمع ونشر الفكر المستنير.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة غادة العمروسي بالتعاون القائم مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤكدة أن هذا النوع من المبادرات يسهم في توفير مصادر علمية موثوقة للباحثين وطلاب الدراسات العليا، ويعزز من فرص الاطلاع على إصدارات متخصصة تدعم المسيرة البحثية داخل الجامعة.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الطالبات طوال فترة إقامته، نظرًا للتنوع الكبير في المحتوى والعروض الترويجية التي تقدمها الهيئة، إضافة إلى الأنشطة الثقافية المصاحبة التي يجري العمل على تنظيمها داخل الكلية لإثراء التجربة المعرفية لدى الطلاب.

ويؤكد هذا المعرض استمرار الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة المصرية العامة للكتاب في نشر الثقافة داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز القراءة كقيمة أساسية في بناء المجتمع، بما ينسجم مع توجهات الدولة لدعم المعرفة وتمكين الطلاب من الوصول إلى مصادرها بسهولة.