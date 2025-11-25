قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم احترام سيادة لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

افتتاح معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر بالإسكندرية

معرض كتاب
معرض كتاب
جمال عاشور

افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، صباح اليوم، معرضًا للكتاب داخل كلية الدراسات الإسلامية بنات التابعة لجامعة الأزهر الشريف بالإسكندرية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لنشر الثقافة وتعزيز دور المعرفة داخل المؤسسات التعليمية، وبدعم من إدارة الكلية التي حرصت على توفير بيئة مناسبة لنجاح الفعالية.

وحضر الافتتاح كل من الدكتورة عبير عبد الصادق بدوي عميد الكلية، والدكتورة غادة العمروسي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات، وسط أجواء احتفالية تعكس اهتمام الجامعة بتشجيع الطلاب والباحثين على الانخراط في الأنشطة الثقافية والعلمية.

وقال الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة، إن المعرض يأتي في إطار التعاون المثمر بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وجامعة الأزهر، بهدف دعم الحركة الثقافية داخل الجامعات وإتاحة أحدث الإصدارات العلمية والأدبية والدينية لطلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس بأسعار مناسبة، بما يسهّل الحصول على المعرفة ويعزّز دور الكتاب كوسيلة أساسية في بناء الوعي.

وأضاف أن المعرض يتضمن مجموعة واسعة من الكتب التي تلبّي احتياجات الطالبات في مختلف التخصصات، ومن بينها  الإصدارات الفكرية والأدبية الحديثة، كما يضم كافة إصدارات سلاسل الهيئة المتنوعة، التي تحظى دائمًا بإقبال كبير من القراء، نظرًا لما تقدمه من محتوى معرفي ثري بأسعار مدعمة.

وخلال الافتتاح، أكدت الدكتورة عبير عبد الصادق بدوي أن تنظيم مثل هذه الفعاليات داخل الحرم الجامعي يُعد ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، ليس فقط من الناحية العلمية، بل أيضًا من الناحية الثقافية والفكرية.

وأشارت إلى أن الكلية حريصة على دعم مبادرات نشر المعرفة وتشجيع القراءة، باعتبارها جزءًا من رسالة الأزهر في خدمة المجتمع ونشر الفكر المستنير.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة غادة العمروسي بالتعاون القائم مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤكدة أن هذا النوع من المبادرات يسهم في توفير مصادر علمية موثوقة للباحثين وطلاب الدراسات العليا، ويعزز من فرص الاطلاع على إصدارات متخصصة تدعم المسيرة البحثية داخل الجامعة.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الطالبات طوال فترة إقامته، نظرًا للتنوع الكبير في المحتوى والعروض الترويجية التي تقدمها الهيئة، إضافة إلى الأنشطة الثقافية المصاحبة التي يجري العمل على تنظيمها داخل الكلية لإثراء التجربة المعرفية لدى الطلاب.

ويؤكد هذا المعرض استمرار الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة المصرية العامة للكتاب في نشر الثقافة داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز القراءة كقيمة أساسية في بناء المجتمع، بما ينسجم مع توجهات الدولة لدعم المعرفة وتمكين الطلاب من الوصول إلى مصادرها بسهولة.

وزير الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب معرضًا للكتاب كلية الدراسات الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

زيت طعام

بسعر 56 جنيها.. التموين تطرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة خلال أيام

جانب من تسليم الجوائز

رئيس هيئة الرقابة المالية يكرم فريق عمل تطوير معايير المراجعة المصرية

رانيا المشاط ووزير الصناعة الجزائري

خط بحري مباشر بين ميناءي عنابة بالجزائر والإسكندرية لتحفيز التبادل التجاري ونقل البضائع

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد