الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

7 عادات يومية تدمر صحة قلبك دون أن تشعري… والأخيرة يفعلها الجميع

أسماء عبد الحفيظ

أمراض القلب لم تعد مرتبطة بالعمر الكبير فقط، بل أصبحت تظهر لدى النساء في الثلاثينات والأربعينات بسبب عادات بسيطة نكررها يوميًا دون انتباه. المشكلة أن هذه العادات تبدو طبيعية أو غير مؤذية، لكنها مع الوقت تضعف القلب والأوعية الدموية وتؤثر على ضغط الدم والتنفس والطاقة. 

في هذا المقال نكشف أخطر العادات اليومية التي تدمر صحة القلب بصمت، وكيف يمكن التخلص منها بسهولة، بحسب ما نشره موقع WebMD .

1. الجلوس لفترات طويلة… القاتل الصامت

الجلوس لساعات أمام الهاتف أو الكمبيوتر من أخطر ما يمكن أن تتعرض له صحة القلب.
قلة الحركة تقلل تدفق الدم وتزيد احتمالية الجلطات، وترفع مستويات الكوليسترول الضار.

نصيحة:
تحركي كل ساعة لمدة دقيقتين، أو قومي بعمل إطالات بسيطة.

2. قلة شرب الماء وتأثيره على الدورة الدموية

الجفاف يجعل الدم أكثر لزوجة، مما يصعّب حركته داخل الشرايين ويزيد الضغط على القلب.
الكثير من النساء يشربن أقل من نصف لتر يوميًا، وهذا يجهد القلب بشكل كبير.

الحل:
شرب 6–8 أكواب ماء يوميًا على الأقل.

3. الإفراط في الملح حتى دون أن ندري

الملح موجود في الخبز، الجبن، المعلبات، الوجبات السريعة…
كثرة الملح ترفع ضغط الدم وتجعل القلب يعمل فوق طاقته، كما تسبب تورم القدمين والصداع.

بدائل:
الليمون، الثوم، البهارات الطبيعية، الأعشاب.

4. النوم المتأخر والحرمان من النوم العميق

النوم أقل من 6 ساعات يوميًا يزيد خطر مشاكل القلب بنسبة كبيرة.
أثناء النوم العميق ينخفض ضغط الدم ويستريح القلب، وعند السهر يفقد الجسم هذه الفائدة.

علامات نقص النوم:

  • صداع صباحي
  • عصبية
  • ضربات قلب سريعة

5. التوتر المستمر والضغوط اليومية

التوتر يرفع هرمون الكورتيزول، الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة دقات القلب وتراكم دهون البطن.
النساء أكثر عرضة للتوتر بسبب العمل والمسؤوليات، وهذا ينعكس مباشرة على القلب.

كيف تقللينه؟
تنفس عميق – رياضة خفيفة – كتابة ما يزعجك – المشي.

6. تناول المقليات والوجبات السريعة

الدهون المتحولة الموجودة في المقليات والوجبات السريعة ترفع الكوليسترول السيء، وتسد الشرايين مع الوقت.
هذه الأطعمة لا تضر الوزن فقط بل تهدد القلب بشكل مباشر.

بدائل صحية:
الشوي – السلق – الطبخ بزيت الزيتون.

7. إهمال الفحوصات الدورية للقلب – العادة التي يفعلها الجميع

الكثير من النساء لا يجرين فحصًا دوريًا لكوليسترول الدم أو ضغط الدم إلا عند حدوث مشكلة.
ولكن أمراض القلب غالبًا بلا أعراض في بدايتها، ومعرفة الأرقام مبكرًا تنقذ الحياة.

فحوصات ضرورية:

  • قياس الضغط
  • تحليل دهون الدم
  • سكر صائم
  • فيتامين د
  • فحص نشاط الغدة الدرقية

كيف تحافظين على قلبك يوميًا؟

  • المشي 30 دقيقة يوميًا.
  • استبدال الملح بالأعشاب.
  • شرب الماء بانتظام.
  • تناول الفواكه بدل الحلويات.
  • النوم قبل منتصف الليل.
  • الابتعاد عن السجائر والمدخنين.
أمراض القلب تضعف القلب والأوعية الدموية الدهون الأطعمة الكورتيزول

