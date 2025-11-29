فتح: الإخوان حصلوا على فرصة حقيقية لإدارة الحكم لكنهم لم يستطيعوا استثمارها

قال منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن جماعة الإخوان المسلمين حصلت على فرصة حقيقية لإدارة الحكم لكنها لم تستطع استثمارها، ما أدى إلى نتائج كارثية داخل فلسطين.

فصل الضفة الغربية عن القطاع

وأضاف الحايك، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإخوان دعموا عام 2007 الانقسام الذي ضرب الساحة الفلسطينية، وأسفر عن فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة واندلاع اقتتال داخلي أضر بالوحدة الوطنية، في وقت كان الفلسطينيون يأملون في رؤية نموذج سياسي أكثر توازناً يرسخ قيم التسامح.

وأكد أن الجماعة قدمت نموذجاً عملياً أفضى إلى حالة انقسام عميقة، كان لها تأثير مباشر على القضية الفلسطينية ومساراتها، موضحًا أن فشل الإخوان في إدارة الحكم انعكس على طبيعة الفصائل داخل غزة، وعلى النظام السياسي الفلسطيني الذي دخل مرحلة طويلة من الجمود والانقسام.