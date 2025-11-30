كشك يعلن عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية لدعم المستثمرين

كشف محمد عبد المنعم كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الخدمات المستوردة تخضع للضريبة وفق مبدأ التكليف العكسي، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشفافية الضريبية وتشجيع الالتزام بين مختلف شرائح المجتمع الضريبي.

الممولين والشركات الملتزمة

وأوضح كشك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستستهدف الممولين والشركات الملتزمة، وتعمل على دعم نموهم وتعزيز قدراتهم التنافسية.

وأشار إلى أن الإعلان عن هذه الحزمة سيتم خلال أيام قليلة، مؤكدًا أن مصر تظل وجهة استثمارية مميزة محليًا وخارجيًا لتنفيذ مشروعات متنوعة.

التسهيلات والمزايا الضريبية

ولفت كشك إلى أن التسهيلات والمزايا الضريبية الجديدة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن الهدف هو طمأنة المجتمع المصري بأن فتح ملف ضريبي لا يعني الوقوع في أي مشاكل، بل هو خطوة نحو تنظيم العلاقة بين الممولين والجهة الضريبية بشكل يحقق العدالة والشفافية.