اللواء مجدي صادق: القوات الجوية والدفاع الجوي مصنفة عالميًا وجاهزة لحماية الأهداف الحيوية

كشف اللواء أحمد مجدي صادق، أحد قادة قوات الدفاع الجوي سابقًا، أن القوات الجوية المصرية مصنفة عالميًا نظرًا لامتلاكها منظومة متكاملة من مختلف دول العالم، إلى جانب ضباط وجنود يتمتعون بكفاءة عالية.

استعداد قتالي كامل

وأكد اللواء صادق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أن قوات الدفاع الجوي على استعداد قتالي كامل على مدار الساعة، وموزعة على مستوى الجمهورية لحماية الأهداف المدنية والعسكرية من أي تهديد محتمل.

ميدان الرماية لقوات الدفاع الجوي

وأشار إلى أن ميدان الرماية لقوات الدفاع الجوي يُعد من أفضل الميادين على مستوى العالم، حيث يُستخدم خلال التدريب الذخيرة الحية متوسطة وبعيدة المدى، ويتم تحليل نتائج الرماية بدقة بعد انتهاء كل تدريب دوري ورئيسي.

وأوضح أن ميدان الرماية قادر على استيعاب العديد من أنواع الأسلحة التي يمكنها إصابة الأهداف في وقت واحد، مؤكدًا أن القوات تتسم بالسرية العالية في استخدام الأسلحة الحديثة، مع دقة إصابة فائقة للأهداف.

تطويع الأسلحة المتطورة

وأضاف أن الردع غير المعلن أقوى من الردع المعلن، لذلك لا تُعرض جميع الصواريخ والأسلحة خلال المناورات العسكرية، مشددًا على الثقة الكبيرة في قدرات المقاتل المصري في استخدام وتطويع الأسلحة المتطورة بكفاءة عالية.

واختتم اللواء صادق بالإشارة إلى أن قوات الدفاع الجوي تمتلك أنواعًا متعددة من الصواريخ والرادارات، وتتعامل مع أي تهديد من لحظة انطلاقه خارج حدود مصر، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية القتالية.