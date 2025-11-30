المصري لحقوق الإنسان والتنمية: مهمة المحكمة الإدارية النظر في الطعون المقدمة عقب إعلان النتائج من الوطنية للانتخابات

أشاد سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج التصويت فى بعض الدوائر ضمن المرحلة الأولى.

وقال سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، خلال مداخلة فى برنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، إن هذا الأمر يُعد خطوة إيجابية تعزز الثقة فى نزاهة العملية الانتخابية، مضيفاً أن هذا القرار جاء تحت إشراف وسلطان القضاء، بما يضمن حماية إرادة الناخب ومواجهة أى مخالفات قد تشوب سير العملية.

وتابع سعيد عبد الحافظ، أن مهمة المحكمة الإدارية هي النظر في الطعون المقدمة عقب إعلان النتائج من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددا على أن المحكمة تحكم بناءً على "آخر إجراء صحيح" في العملية الانتخابية، ما يعنى أن جميع ما سبق مرحلة التصويت يظل صحيحًا وسليمًا، بينما يتركز التظلم على مراحل التصويت أو الفرز إذا ثبت وجود أخطاء أو تجاوزات.

رفض الدعوات لإعادة الانتخابات من البداية

وأوضح سعيد عبد الحافظ أن الدعوات المطالبة بإعادة الانتخابات من الصفر وفتح باب الترشح من جديد تتعارض مع القواعد القانونية المنظمة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية لا تلغى العملية بكاملها، وإنما تعيد الإجراءات فى نطاق المخالفة فقط. الفرص.