القومي للمرأة يهنئ نادية زخاري لفوزها بجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى الدكتورة نادية زخاري، عضوة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني وعضوة المجلس السابقة، بمناسبة فوزها بجائزة د. محمد ربيع ناصر محمد خليفة للبحث العلمي في مجال العلوم الطبية في دورتها الثامنة لعام 2025، تقديراً لمسيرتها العلمية الثرية وإسهاماتها البارزة في مجال العلوم الطبية.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها بهذا الفوز المشرف الذى يعكس مكانة المرأة المصرية وقدرتها على الريادة في مختلف المجالات،مؤكدة أن الدكتورة نادية زخاري تمثل نموذجاً ملمهاً للمرأة المصرية القادرة على الإبداع والتميز في المجالات العلمية المتخصصة، وأن مسيرتها الحافلة تمثل مصدر إلهام ودعم لكل الباحثات الشابات، معربة عن خالص تمنياتها للدكتورة نادية زخاري بدوام النجاح والتوفيق ومزيد من الإسهامات العلمية المشرفة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة نادية زخارى شغلت العديد من المناصب الهامة منها رئيسة مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، وأستاذة بالمعهد القومي للأورام – جامعة القاهرة، وشغلت منصب وزيرة البحث العلمي (2011–2013)، كما تعد من أبرز أعضاء المجلس القومي للمرأة السابقين.

وقد قدمت الدكتورة نادية زخاري خلال مسيرتها إسهامات علمية متميزة، من بينها الإشراف على 60 رسالة دكتوراه ونشر 65 بحثاً في مجلات علمية دولية، إلى جانب دورها في تجديد معامل قسم بيولوجيا الأورام بالقصر العيني، وإشرافها على قوافل طبية وخدمية لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات ، كما حصلت على العديد من الجوائز والتقديرات الدولية، منها جائزة فوريرز للشخصيات العامة (2012)، وجائزة جامعة القاهرة التشجيعية (1995)، كما صنفتها مجلة فوربس العالمية ضمن أهم الشخصيات النسائية الأكثر تأثيراً وإيجابية في مصر والعالم العربي.