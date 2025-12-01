مع أحمد داوود.. ميران عبد الوارث تكشف تفاصيل أحدث أعمالها بالسينما

أعربت الفنانة ميران عبد الوارث، عن سعادتها من التكريم في ختام الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، وكشفت عن كواليس أعمالها الفنية المقبلة.

وقالت ميران عبد الوارث، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، إنها تستعد لطرح فيلم إذ ما، بالسينمات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه بطولة بطولة أحمد داوود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، وتأليف وإخراج محمد صادق.

وحول كواليس الفيلم، قالت ميران عبد الوارث: «خلصنا تصوير بإذن الله .. واحتمال يبقى على أخر السنة.. وهو فيلم مكس كده يعني فيه شوية رومانسية .. ما فيهوش أكشن يعني بس هو دراما رومانسي وفيه علم نفس شوية .. يعني توليفة لذيذة يعني أعتقد إن هي إن شاء الله تعجب الناس».

أعمال ميران عبد الوارث

وشاركت ميران عبد الوارث، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل أثينا مع الفنانة ريهام حجاج.

مسلسل أثينا

مسلسل أثينا هو التجربة الرمضانية الأولى لبطلته الفنانة ريهام حجاج فى دراما الـ 15 حلقة، بعدما اعتادت تقديم أعمال خلال شهر رمضان مكونة من 30 حلقة مثل جميلة ويوتيرن ولما كنا صغيرين.

قصة مسلسل أثينا

تقوم الفنانة ريهام حجاج في مسلسل "أثينا" بدور صحفية تخترق عالما غريبا وتناقش العديد من القضايا المهمة.

في بداية أحداث المسلسل تتقاعد ريهام حجاج من مهنة المراسلة الحربية بسبب إصابة تلحق بها، فتوجه نشاطها للأزمات المحلية، ومن هنا تدخل عالم يتسم بالغموض والخطورة وهو “الدار ويب”.

يركز المسلسل على تأثير الحروب النفسية على الشباب والميل للتخلص من الحياة بسبب الضغوط وضرورة مواجهة الأفكار السلبية.

فريق عمل مسلسل أثينا

يشارك في بطولة مسلسل أثينا عدد من الفنانين أبرزهم بجانب ريهام حجاج وهم سوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، والذان تتعاون معهما ريهام حجاج لأول مرة، بعد أن اعتادت خلال السنوات الماضية التعاون مع كل من المخرج سامح عبد العزيز وأيمن سلامة.