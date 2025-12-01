قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
فن وثقافة

مع أحمد داوود.. ميران عبد الوارث تكشف تفاصيل أحدث أعمالها بالسينما

ميران عبد الوارث
ميران عبد الوارث
سعيد فراج

أعربت الفنانة ميران عبد الوارث، عن سعادتها من التكريم في ختام الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، وكشفت عن كواليس أعمالها الفنية المقبلة. 

وقالت ميران عبد الوارث، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، إنها تستعد لطرح فيلم إذ ما، بالسينمات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه بطولة بطولة أحمد داوود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، وتأليف وإخراج محمد صادق. 

وحول كواليس الفيلم، قالت ميران عبد الوارث: «خلصنا تصوير بإذن الله .. واحتمال يبقى على أخر السنة.. وهو فيلم مكس كده يعني فيه شوية رومانسية .. ما فيهوش أكشن يعني بس هو دراما رومانسي وفيه علم نفس شوية .. يعني توليفة لذيذة يعني أعتقد إن هي إن شاء الله تعجب الناس». 

أعمال ميران عبد الوارث 

 وشاركت ميران عبد الوارث، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل أثينا مع الفنانة ريهام حجاج. 

مسلسل أثينا 

مسلسل أثينا هو التجربة الرمضانية الأولى لبطلته الفنانة ريهام حجاج فى دراما الـ 15 حلقة، بعدما اعتادت تقديم أعمال خلال شهر رمضان مكونة من 30 حلقة مثل جميلة ويوتيرن ولما كنا صغيرين. 

قصة مسلسل أثينا 

تقوم  الفنانة ريهام حجاج  في مسلسل "أثينا" بدور صحفية تخترق عالما غريبا وتناقش العديد من القضايا المهمة.

في بداية أحداث المسلسل تتقاعد ريهام حجاج من مهنة المراسلة الحربية بسبب إصابة تلحق بها، فتوجه نشاطها للأزمات المحلية، ومن هنا تدخل عالم يتسم بالغموض والخطورة وهو “الدار ويب”.

يركز المسلسل على تأثير الحروب النفسية على الشباب والميل للتخلص من الحياة بسبب الضغوط وضرورة مواجهة الأفكار السلبية.

فريق عمل مسلسل أثينا

يشارك في بطولة مسلسل أثينا عدد من الفنانين أبرزهم بجانب ريهام حجاج وهم سوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، والذان تتعاون معهما ريهام حجاج لأول مرة، بعد أن اعتادت خلال السنوات الماضية التعاون مع كل من المخرج سامح عبد العزيز وأيمن سلامة.

