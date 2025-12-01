قلق على الأطفال بسبب انتشار الإصابات الفيروسية..رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يوضح التفاصيل

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الوضع الحالي تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه لا يستدعي غلق المدارس، خاصة أن الحالات التي تم كشفها إصابات بالبرد الموسمي، ولا يوجد أي حالات حرجة.

وقال حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه لو هناك حالات إصابات بالبرد الموسمي في المدارس، فيتم عزل الطالب المصاب، وإتخاذ الإجراءات الصحية والعلاج.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنه لا يوجد حالات لالتهابات رئوية أو ضيق في التنفس، مؤكدا أن وزارة الصحة عملت مع الطب الوقائي دراسة بأن الفيروس المنتشر ليس له علاقة بكورونا ولكنها الانفلونزا.