هل لها علاقة بكورونا؟.. حسام حسني يكشف عن تفاصيل مهمة للمواطنين عن دور البرد المنتشر

أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، ومدير مستشفيات جامعة القاهرة، أنه رصدنا خلال الفترة الحالية، زيادة في أعراض الإصابة في الجهاز التنفسي العلوي، ولكن تلك الإصابات لا تمثل خطورة على المريض، خاصة أنه تمثل دور برد منتشر.

وقال حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن أعراض الإصابة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب شديد في الحلق، واحتقان في الانف، مؤكدا أن تلك الأعراض تستمر لمدة يومين.

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، ومدير مستشفيات جامعة القاهرة، أنه لا يوجد حالات لالتهابات رئوية أو ضيق في التنفس، مؤكدا أن وزارة الصحة عملت مع الطب الوقائي دراسة بأن الفيروس المنتشر ليس له علاقة بكورونا ولكنها الانفلونزا.

وأشار حسام حسني إلى أنه ننصح المواطنين بالحصول على اللقاح المضاد للانفلونزا، مؤكدا أن اللقاح يقل من حدة الإصابة بالدور، ولكنه لا يمنع الإصابة.

وأستكمل أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، ومدير مستشفيات جامعة القاهرة تصريحاته قائلا “لا يوجد داعي أن يتم الحصول على المضادات الحيوية ولا يجب الحصول على حقن البرد لانها قد تكون خطيرة على الصحة”