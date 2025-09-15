قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: خطاب السيسي أحدث قلقا في إسرائيل ونتنياهو الإرهابي الأكبر
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%
الرئيس السيسي يتصدر المشهد | القادة الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة
أحمد موسى: دعم واسع لقطر والقمة العربية الإسلامية قد تمتد لـ4 ساعات
أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ يؤدون اليمين القانونية
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
توك شو

حسام حسني: الفيروسات الحالية لا تؤدي إلى نقص الأكسجين ولا تستدعي القلق

الفيروسات
الفيروسات
محمود محسن

أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية، أنه لا يوجد في الطب ما يسمى "دواء للكحة"، مشيرا إلى أن الكحة عرض وليست مرضا، والأدوية المخصصة لها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: مهدئة للسعال، مذيبة للبلغم، وطاردة للبلغم، والاختيار بينها يجب أن يتم بواسطة الطبيب وليس الصيدلي.

وقال حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن  الفيروسات الحالية لا تؤدي إلى نقص الأكسجين ولا تستدعي القلق، باستثناء الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل مرضى الأمراض المزمنة، الحوامل، ومن يعانون من السمنة المفرطة.

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية، ان موجة نزلات البرد المنتشرة حاليا،  يتعلق حدوثها بالتهابات تصيب الجهاز التنفسي العلوي، مؤكد أنه لا تشكل خطورة على حياة المرضى أو تستدعي دخول المستشفى.

واشار حسام حسني إلى أن أعراض نزلات البرد الموجودة حاليا هي الرشح وإحتقان في الحلق، وعادة ما تستمر من 3 إلى 5 أيام

حسام حسني الأمراض الصدرية الكحة الأدوية الصيدلي

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

7 أسرار لـ فقدان الوزن سريعًا بدون أضرار

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

