حسام حسني: الفيروسات الحالية لا تؤدي إلى نقص الأكسجين ولا تستدعي القلق

أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية، أنه لا يوجد في الطب ما يسمى "دواء للكحة"، مشيرا إلى أن الكحة عرض وليست مرضا، والأدوية المخصصة لها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: مهدئة للسعال، مذيبة للبلغم، وطاردة للبلغم، والاختيار بينها يجب أن يتم بواسطة الطبيب وليس الصيدلي.

وقال حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الفيروسات الحالية لا تؤدي إلى نقص الأكسجين ولا تستدعي القلق، باستثناء الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل مرضى الأمراض المزمنة، الحوامل، ومن يعانون من السمنة المفرطة.

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية، ان موجة نزلات البرد المنتشرة حاليا، يتعلق حدوثها بالتهابات تصيب الجهاز التنفسي العلوي، مؤكد أنه لا تشكل خطورة على حياة المرضى أو تستدعي دخول المستشفى.

واشار حسام حسني إلى أن أعراض نزلات البرد الموجودة حاليا هي الرشح وإحتقان في الحلق، وعادة ما تستمر من 3 إلى 5 أيام