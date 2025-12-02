قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تعرف على عقوبة القيادة بدون رخصة في مصر

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تسعى الدولة إلى تعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث، لذلك شدد قانون المرور الجديد على العقوبات المقررة بحق المخالفين، وعلى رأسها القيادة بدون رخصة، والتي تعد من أخطر السلوكيات التي تهدد حياة السائقين والمارة على حد سواء.

ويهدف من خلال هذه العقوبات إلى ردع السائقين غير الملتزمين ودفعهم إلى توفيق أوضاعهم القانونية قبل النزول إلى الطريق، كما يتيح القانون خيار التصالح في بعض الحالات، حيث يمكن للسائق دفع مبلغ مالي قدره 50 جنيهًا مقابل سحب الرخصة، وهو إجراء يخفف العبء على المحاكم وفي الوقت نفسه يحافظ على الردع العام.

 العقوبات تطبق ليس فقط على من يقود دون الحصول على رخصة إطلاقًا، بل أيضا على من يقود برخصة منتهية الصلاحية، ما يستوجب على المواطنين متابعة تجديد رخصهم في المواعيد المحددة.

ونصت المادة (75) على الاتى: 

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية .

قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .

عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .

قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .

تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .

تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها. 

القيادة تحت السن القانوني

 

وفقًا لقانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973، فإن عقوبة القيادة بدون رخصة تحت السن القانوني هي:

السجن لمدة لا تزيد عن سنة.

غرامة لا تقل عن 5000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه مصري.

ويكون الشخص الذي يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا من العمر 18 عامًا بالقيادة هو المسؤول عن هذه العقوبة.

ويشار إلى أن الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة قيادة في مصر هو 18 عامًا، وذلك وفقًا للقانون رقم 66 لسنة 1973.

وتشمل عقوبة القيادة بدون رخصة تحت السن القانوني أيضًا سحب رخصة القيادة من الشخص الذي يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا من العمر 18 عامًا بالقيادة.

وتهدف هذه العقوبات إلى الحد من حوادث الطرق التي يتسبب فيها الأطفال والشباب الذين لا يتمتعون بالمهارات والخبرة الكافية للقيادة.

الانضباط المروري قانون المرور الجديد سحب الرخصة

