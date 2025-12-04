استقرار نسبى.. أسعار الدولار اليوم فى 10 بنوك.. تعرف عليها

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 استقراراً نسبياً في عدد من البنوك المحلية، في ظل متابعة دقيقة لحركة الأسواق العالمية وسعر الصرف الرسمي. ويأتي هذا التحديث بعد تقلبات شهدتها أسعار العملة خلال الفترة الماضية، مما جعل المتعاملين أكثر حرصاً على متابعة الأسعار يومياً قبل إجراء أي عمليات شراء أو بيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 4-12-2025 في البنوك أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

وجاءت أسعار الشراء والبيع في 10 بنوك كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 47.54–47.55 جنيه للشراء، 47.64–47.65 جنيه للبيع

بنك كريدى أجريكول: 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع

بنك QNB مصر: 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع

البنك العربي الإفريقي الدولي: 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع

بنك أبو ظبي التجاري: 47.52–47.57 جنيه للشراء، 47.62–47.67 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع

ويعكس هذا الاستقرار النسبي في أسعار الدولار حالة من التوازن في سوق الصرف المحلي، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً للمستوردين والمستهلكين على حد سواء.

وأشار خبراء إلى أن أي تغير طفيف في العرض أو الطلب على العملة الأجنبية قد يؤدي إلى تعديل جديد في أسعار الصرف، ما يجعل متابعة الأسواق اليومية أمراً ضرورياً لضمان اتخاذ القرارات المالية الصحيحة.

ويظل المستثمرون والمتعاملون في السوق بحاجة إلى متابعة مستمرة لأحدث التحديثات، خصوصاً في ظل موسم النشاط التجاري وزيادة الطلب على العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.