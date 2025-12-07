قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس 3 عمال بشركة مياه المحلة 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام| اعرف السبب
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا ميخائيل يفتتح غرفة التكامل الحِسّي بمركز أبي سيفين

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة
الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة
ميرنا رزق

افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، غرفة التكامل الحِسّي بمركز أبي سيفين لذوي الاحتياجات الخاصة بدير الأنبا برسوم بالمعصرة.

وذلك بعد الانتهاء من تطوير وتجهيز كامل للمركز، وذلك بهدف تقديم خدمة علاجية متكاملة للأطفال في بيئة آمنة ومجهزة بأحدث الوسائل.

تأتي غرفة التكامل الحسي لتوفّر مجموعة متكاملة من الأجهزة والوسائل العلاجية التي تساعد الأطفال على تنمية قدراتهم وتحسين مهاراتهم من خلال جلسات معتمدة تشمل:
- تعزيز التركيز والانتباه.
- تحسين التوازن والحركة.
- تنظيم الاستجابات الحسية.
- دعم السلوك الإيجابي وتنظيم المشاعر.
- تنمية المهارات الحركية واللغوية.

وتتضمن الجلسات استخدام أدوات متنوعة مثل الألعاب الحركية، السوّينج، الكرات العلاجية، أدوات التوازن، ووسائل اللمس والملمس، مما يساهم في تحقيق نتائج فعّالة تتناسب مع احتياجات كل طفل.

يأتي هذا التطوير ضمن رسالة المركز في تقديم رعاية متخصصة عالية الجودة، ودعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى أفضل مستوى من النمو والتفاعل.

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان إيبارشية حلوان ذوي الاحتياجات الخاصة الأنبا برسوم بالمعصرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

ترشيحاتنا

عمرو عابد

عمرو عابد يكشف سر ابتعاده عن الساحة الفنية.. خاص

مي عمر

مي عمر: مسلسلي الجديد "الست موناليزا" مليان مشاعر وفيلمي مع العوضي بالعيد

غلاف الكتاب

في مرايا الشعر.. جديد هيئة الكتاب للشاعر جمال القصاص

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد