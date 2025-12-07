الأنبا ميخائيل يفتتح غرفة التكامل الحِسّي بمركز أبي سيفين

افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، غرفة التكامل الحِسّي بمركز أبي سيفين لذوي الاحتياجات الخاصة بدير الأنبا برسوم بالمعصرة.

وذلك بعد الانتهاء من تطوير وتجهيز كامل للمركز، وذلك بهدف تقديم خدمة علاجية متكاملة للأطفال في بيئة آمنة ومجهزة بأحدث الوسائل.

تأتي غرفة التكامل الحسي لتوفّر مجموعة متكاملة من الأجهزة والوسائل العلاجية التي تساعد الأطفال على تنمية قدراتهم وتحسين مهاراتهم من خلال جلسات معتمدة تشمل:

- تعزيز التركيز والانتباه.

- تحسين التوازن والحركة.

- تنظيم الاستجابات الحسية.

- دعم السلوك الإيجابي وتنظيم المشاعر.

- تنمية المهارات الحركية واللغوية.

وتتضمن الجلسات استخدام أدوات متنوعة مثل الألعاب الحركية، السوّينج، الكرات العلاجية، أدوات التوازن، ووسائل اللمس والملمس، مما يساهم في تحقيق نتائج فعّالة تتناسب مع احتياجات كل طفل.

يأتي هذا التطوير ضمن رسالة المركز في تقديم رعاية متخصصة عالية الجودة، ودعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى أفضل مستوى من النمو والتفاعل.