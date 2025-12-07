تأجيل محاكمة 68 متهما بالانضمام إلى لجان وحدة الصف

قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، تأجيل جلسات محاكمة 68 متهم بالانضمام إلى " لجان وحدة الصف " في القضية رقم 12567 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس لجلسة 1 فبراير المقبل لسماع أقوال الشهود.

محاكمة 68 متهم بالانضمام إلى لجان وحدة الصف

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم تولوا وانضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيه للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن تولوا قيادة جماعة الاخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة ، وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد افراد القوات المسلحه والشرطه وقيادتهم ومنشآتهم والمنشات العامه وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات للتحريض على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعه في تنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.