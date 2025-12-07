اعتقال لاعب كرة قدم شهير في إنجلترا.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن إلقاء الشرطة البريطانية القبض على لاعب كرة قدم دولي في وسط لندن، للاشتباه في اعتداء وشجار.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح السبت، في منطقة "ويست إند" في وسط لندن.

وتم القبض على اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في مكان الحادث للاشتباه في ارتكابه تهمتين بالاعتداء وتهمة واحدة بالشجار.

ووفقًا لصحيفة "بي بي سي سبورت" فأن لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية.

صرحت الشرطة في تصريحات لـ"بي بي سي سبورت" بأنه تم استدعاؤها إلى مكان الحادث يوم السبت، عقب ورود بلاغات عن اعتداء.

وتم نقل الضحية المزعومة إلى المستشفى بسبب الإصابات التي قالت الشرطة إنها لا يعتقد أنها تغير الحياة أو تهددها.

تم إطلاق سراح اللاعب بكفالة بينما تستمر تحقيقات الشرطة.

في المملكة المتحدة، نادرًا ما يتم الكشف عن اسم الشخص المعتقل أو تأكيده من قبل الشرطة، وتم اعتماد هذا النهج عقب تحقيق ليفسون في وسائل الإعلام البريطانية عام ٢٠١٢.

ونص التحقيق على أنه لا ينبغي الكشف عن أسماء المشتبه بهم المعتقلين إلا في "ظروف استثنائية ومحددة بوضوح".

عادة، يتم الكشف عن الاسم إذا تم توجيه اتهام إلى أحد المشتبه بهم.