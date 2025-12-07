التعادل الايجابي يحسم مباراة وست هام يونايتد و برايتون في الدوري الانجليزي

تعادل فريق وست هام يونايتد امام نظيره برايتون بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز "جارود بوين" نجم وست هام، الهدف الأول في الدقيقة 73، فيما تعادل برايتون عن طريق جورجينيو روتر في الوقت بدلا من الضائع للمباراة

تشكيل وست هام ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: ألفوس أريولا.

في خط الدفاع: مافروبانوس - توديبو - ماكس كيلمان.

في خط الوسط: وان بيساكا - جويدو رودريجيز - لوكاس باكيتا - مالك ضيوف.

في خط الهجوم: سامرفيل - جارود بوين - ماتيوس فيرنانديز.

تشكيل برايتون ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: فيربروجين.

في خط الدفاع: كاديوغلو - لويس دانك - فان هيكي - ماتس ويفر.

في خط الوسط: دييجو جوميز - كارلوس بايبا - جورجينيو روتر.

في خط الهجوم: دي كوريبر - يانكوبا مينتيه - داني ويلبيك.