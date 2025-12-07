مدرب عمان: يجب الفوز على جزر القمر للتأهل بكأس العرب

أكد كارلوس كيروش، مدرب منتخب عمان، على أهمية تحقيق الفوز على جزر القمر في المباراة الحاسمة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العرب 2025، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الإثنين.

وقال كيروش، خلال المؤتمر الصحفي: “سنطبق التحضيرات نفسها لمواجهة جزر القمر، والهدف الوحيد الذي نركز عليه هو الفوز.. هذه الرسالة أوضحتها لجميع اللاعبين”.

وأضاف كيروش: "المنافسة لم تُحسَم بعد، وأطالب اللاعبين بالحذر والبقاء في حالة جاهزية كاملة".

وتابع قائلا: "منتخب جزر القمر يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، ونتائجهم لا تعكس أدائهم الحقيقي.. مستواهم أمام السعودية والمغرب كان أفضل مما أظهرته النتيجة النهائية".

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلاً: "ما زالت فرصنا قائمة للتأهل، وكل شيء وارد في كرة القدم. سنلعب أمام فريق قوي، ولم تعد هناك مباريات سهلة وأخرى صعبة في عالم كرة القدم".

يذكر أن منتخب عمان تعادل مع المغرب دون أهداف في الجولة الثانية، بعد خسارته أمام السعودية بنتيجة 2-1 في الجولة الافتتاحية.