قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد
إسرائيل: حماس تدير شبكة تحويلات بمئات ملايين الدولارات من تركيا بإشراف إيران
وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن الكريم
قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا
أسماء.. مصرع 4 مستشارين في تصادم ملاكي ونصف نقل على صحراوي ملوي بالمنيا.. صور
التعادل الايجابي يحسم مباراة وست هام يونايتد و برايتون في الدوري الانجليزي
تشييع جثـ.ـمان عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها لمثواها الأخير في طوخ
سرقة مقابر القليوبية| القصة الكاملة لفيديو الاستيلاء على رفات الخصوص.. تربي يكشف لـ “صدى البلد”
أكلة شتوية .. طريقة عمل بطاطس وقرنبيط بشاميل بأسهل الخطوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب عمان: يجب الفوز على جزر القمر للتأهل بكأس العرب

كيروش
كيروش
حسن العمدة

أكد كارلوس كيروش، مدرب منتخب عمان، على أهمية تحقيق الفوز على جزر القمر في المباراة الحاسمة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العرب 2025، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الإثنين.

وقال كيروش، خلال المؤتمر الصحفي: “سنطبق التحضيرات نفسها لمواجهة جزر القمر، والهدف الوحيد الذي نركز عليه هو الفوز.. هذه الرسالة أوضحتها لجميع اللاعبين”.

وأضاف كيروش: "المنافسة لم تُحسَم بعد، وأطالب اللاعبين بالحذر والبقاء في حالة جاهزية كاملة".

وتابع قائلا: "منتخب جزر القمر يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، ونتائجهم لا تعكس أدائهم الحقيقي.. مستواهم أمام السعودية والمغرب كان أفضل مما أظهرته النتيجة النهائية".

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلاً: "ما زالت فرصنا قائمة للتأهل، وكل شيء وارد في كرة القدم. سنلعب أمام فريق قوي، ولم تعد هناك مباريات سهلة وأخرى صعبة في عالم كرة القدم".

يذكر أن منتخب عمان تعادل مع المغرب دون أهداف في الجولة الثانية، بعد خسارته أمام السعودية بنتيجة 2-1 في الجولة الافتتاحية.

كارلوس كيروش منتخب عمان كارلوس كيروش مدرب منتخب عمان جزر القمر كأس العرب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

ترشيحاتنا

نادين لبكي

نادين لبكي: الصدق طريقي لحكي القصص ولا أعتبر نفسي ممثلة محترفة

آية الجنايني

آية الجنايني تتألق بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي .. صور

الهام شاهين

أجمل الأوقات والحكايات .. إلهام شاهين تشيد بفعاليات مهرجان البحر الأحمر

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد