الموانئ الكيني يفوز على فيرست بنك النيجيري في بطولة أفريقيا للسلة

فاز فريق هيئة الموانئ الكيني على فيرست بنك النيجيري بنتيجة 82 - 53، في المباراة التي جمعتهما داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات، التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

تفوق هيئة الموانئ الكيني على الفريق النيجيري طوال فترات المباراة، حيث أنهى الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 19 - 13، وكرر تفوقه في الفترة الثانية وتقدم بنتيجة 42 - 24. وأنهى هيئة الموانئ الكيني الفترة الثالثة متقدمًا بنتيجة 64 - 37، قبل أن يُنهي الفترة الرابعة والمباراة فائزًا بنتيجة 82 - 53. ويعد هذا هو الفوز الثاني لهيئة الموانئ الكيني في البطولة، بعدما فاز في لقائه الأول على فاب الكاميروني بنتيجة 83 - 64.

وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى: الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري. المجموعة الثانية: فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري. المجموعة الثالثة: الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.