نائب وزير الخارجية: إسهامات المصريين بالخارج ركيزة أساسية في دعم الوطن

قال السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن إسهامات المصريين بالخارج تمثل ركيزة أساسية في دعم الوطن، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تستدعي تكاتف الجميع لدعم الاقتصاد الوطني وصون المصالح المصرية.

جاء ذلك خلال "اللقاء الافتراضي" الذي عقده السفير نبيل حبشي، اليوم الأحد، مع أعضاء الجالية المصرية في سويسرا، بمشاركة السفير محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية لدى سويسرا، والسفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.

وأكد نائب الوزير، خلال اللقاء، أن رعاية المصريين بالخارج تأتي في صدارة أولويات الدولة، مشيراً إلى توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لتكثيف جهود وزارة الخارجية والهجرة للتواصل مع الجاليات والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم.

وتحدث السفير حبشي، عن منظومة قنوات التواصل التي توفرها الوزارة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الآليات الجديدة للتواصل المباشر، ومن بينها اللقاءات الافتراضية والصالون الثقافي الذي أطلقته الوزارة مؤخراً وسيُعقد بصورة دورية.

ودعا حبشي أبناء الجالية في سويسرا إلى ممارسة حقهم الدستوري باستكمال المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، مشيدا بالدور الإيجابي والداعم الذي تقوم به الجالية المصرية في سويسرا لتعزيز العلاقات الثنائية.

واستعرض نائب الوزير أبرز المبادرات الموجهة لأبناء مصر في الخارج، ومن بينها تيسير التحويلات المالية، وإتاحة فتح الحسابات البنكية من الخارج من خلال مبادرة "افتح حسابك في مصر" بالتعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ بمزايا خاصة، إلى جانب مبادرات التعليم والتأمين التي تهدف إلى تقديم رعاية متكاملة للمصريين بالخارج.

وتطرّق السفير نبيل حبشي إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة العمل القنصلي، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي للخدمات، مشدداً على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم خدمات قنصلية أسرع وأكثر يسراً لأبناء الوطن في الخارج.

وفي ختام اللقاء، استمع نائب الوزير إلى استفسارات الجالية ومقترحاتهم، مؤكداً حرص الوزارة على دراسة جميع الملاحظات والعمل على متابعة تنفيذ ما يمكن منها في إطار جهودها المستمرة لخدمة المصريين بالخارج.