قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
كأس عاصمة مصر| أحمد ربيع يواصل الغياب عن الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الخارجية: إسهامات المصريين بالخارج ركيزة أساسية في دعم الوطن

السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين
السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين
أ ش أ

قال السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن إسهامات المصريين بالخارج تمثل ركيزة أساسية في دعم الوطن، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تستدعي تكاتف الجميع لدعم الاقتصاد الوطني وصون المصالح المصرية.

جاء ذلك خلال "اللقاء الافتراضي" الذي عقده السفير نبيل حبشي، اليوم الأحد، مع أعضاء الجالية المصرية في سويسرا، بمشاركة السفير محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية لدى سويسرا، والسفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.

وأكد نائب الوزير، خلال اللقاء، أن رعاية المصريين بالخارج تأتي في صدارة أولويات الدولة، مشيراً إلى توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لتكثيف جهود وزارة الخارجية والهجرة للتواصل مع الجاليات والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم.

وتحدث السفير حبشي، عن منظومة قنوات التواصل التي توفرها الوزارة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الآليات الجديدة للتواصل المباشر، ومن بينها اللقاءات الافتراضية والصالون الثقافي الذي أطلقته الوزارة مؤخراً وسيُعقد بصورة دورية. 

ودعا حبشي أبناء الجالية في سويسرا إلى ممارسة حقهم الدستوري باستكمال المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، مشيدا بالدور الإيجابي والداعم الذي تقوم به الجالية المصرية في سويسرا لتعزيز العلاقات الثنائية.

واستعرض نائب الوزير أبرز المبادرات الموجهة لأبناء مصر في الخارج، ومن بينها تيسير التحويلات المالية، وإتاحة فتح الحسابات البنكية من الخارج من خلال مبادرة "افتح حسابك في مصر" بالتعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ بمزايا خاصة، إلى جانب مبادرات التعليم والتأمين التي تهدف إلى تقديم رعاية متكاملة للمصريين بالخارج.

وتطرّق السفير نبيل حبشي إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة العمل القنصلي، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي للخدمات، مشدداً على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم خدمات قنصلية أسرع وأكثر يسراً لأبناء الوطن في الخارج.

وفي ختام اللقاء، استمع نائب الوزير إلى استفسارات الجالية ومقترحاتهم، مؤكداً حرص الوزارة على دراسة جميع الملاحظات والعمل على متابعة تنفيذ ما يمكن منها في إطار جهودها المستمرة لخدمة المصريين بالخارج.

السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين المصريين بالخارج دعم الوطن دعم الاقتصاد الوطني صون المصالح المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

ترشيحاتنا

اسماء جلال وصبا مبارك

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

الرمان

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

رامي عياش

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

فيديو

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد