دوللي شاهين لصدى البلد: لا أهتم بجمالي في الأعمال الفنية الأهم هو صدق الشخصية |فيديو

أكدت الفنانة دوللي شاهين خلال ندوة في موقع صدى البلد الإخباري أنها لا تضع جمالها في مقدمة أولوياتها عند اختيار أدوارها الفنية، مشيرة إلى أن تركيزها الأكبر ينصبّ على عمق الشخصية وصدقها وتأثيرها في الأحداث.

وقالت دوللي شاهين خلال الندوة: "الجمهور أصبح أكثر وعيًا، وما يجذبه هو الأداء الحقيقي والقصة القوية، وليس الشكل الخارجي. لهذا أركز دائمًا على الدور نفسه، وكيف يمكن أن يضيف لي وللمشاهد".

وأوضحت أنها تسعى في أعمالها المقبلة إلى تقديم شخصيات متنوعة ومختلفة، بعيدًا عن النمطية، مؤكدة أن التطور الحقيقي للفنان يأتي من التجارب الصعبة والأدوار المركبة التي تتطلب جهداً تمثيلياً أكبر.

https://youtube.com/shorts/AGOgUmwR9WE?si=8D_bCi9dGNCRZ37R