75 ألف جنيه .. المهندسين ترفع سقف مشروع الرعاية الصحية لأعضائها

عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين المصرية برئاسة المهندس طارق النبراوي، جلستها رقم (50) يوم السبت 6 ديسمبر 2025، حيث أصدرت مجموعة من القرارات الهامة التي تضمنت محاور خدمية، وتنظيمية، وإدارية.

وفيما يلي ملخص لأبرز قرارات مجلس نقابة المهندسين المصرية في جلسته رقم (50):