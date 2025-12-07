75 ألف جنيه .. المهندسين ترفع سقف مشروع الرعاية الصحية لأعضائها

عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين المصرية برئاسة المهندس طارق النبراوي، جلستها رقم (50) يوم السبت 6 ديسمبر 2025، حيث أصدرت مجموعة من القرارات الهامة التي تضمنت محاور خدمية، وتنظيمية، وإدارية.
وفيما يلي ملخص لأبرز قرارات مجلس نقابة المهندسين المصرية في جلسته رقم (50):
- الموافقة على فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية خلال الفترة من 15 /12 /2025 حتى 31 /3 /2026، ويتم ذلك بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية.
- الموافقة على رفع سقف المساهمة في مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم إلى 75 ألف جنيه.
- تأجيل مصادقة المجلس على تشكيل لجنة انتخابات نقابة المهندسين للجلسة المقبلة بتاريخ 15 /12 /2025. مع التأكيد أن تتم الانتخابات بنزاهة تامة وشفافية مطلقة وتحت إشراف قضائي كامل.
- تشكيل لجنة لبحث الأوضاع بنقابة بورسعيد تضم في عضويتها عضوًا من لجنة الحكومة وعضوًا قانونيًا، على أن تكون برئاسة عضو مجلس أعلى لتصويب الإجراءات المالية والإدارية بما يتناسب مع اللوائح والقوانين، مع تدقيق الشؤون والإجراءات المالية والإدارية المعمول بها في نقابة بورسعيد الفرعية.
- الموافقة على إقامة مقر إداري خدمي تابع لنقابة المهندسين في أسوان بمدينة "نصر النوبة".
- الموافقة على اعتماد المستخلص الختامي للمرحلة الأولى لإنشاء نادي المهندسين بطنطا ، لافتتاحه في يناير المقبل.
- توجيه التهنئة لنقابة المهندسين الفرعية بالأقصر على ثقة محافظ الأقصر، واختيارها "استشاري هندسي" للمحافظة في جميع مشروعاتها.