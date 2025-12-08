قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
هذا ما يحدث إذا قمت بالقيادة مع تشغيل فرامل الانتظار

فرامل اليد
فرامل اليد
عزة عاطف

تعد فرملة الانتظار سواء كانت يدوية أو إلكترونية، نظامًا مصممًا لمنع المركبة من الحركة أثناء توقفها، وتكون متصلة بالعجلات الخلفية في أغلب السيارات. 

وبشكل عام، فإن تفعيل هذه الفرملة أثناء الحركة ليس جيدًا لسلامة السيارة وأجزائها.

سلوك الفرملة الإلكترونية في السيارات الحديثة

في غالبية المركبات الحديثة المزودة بفرملة الانتظار الإلكترونية (EPB)، يتم التعامل مع محاولة القيادة بشكل آلي. 

تفصل الفرملة الإلكترونية تلقائيًا بمجرد بدء تحرك السيارة، بشرط أن يكون باب السائق مغلقًا وحزام الأمان مربوطًا. 

إذا لم يتم استيفاء أحد هذين الشرطين، قد تظهر علامة تحذير على لوحة القيادة تشير إلى أن الفرملة لا تزال مُفعلة. أما إذا حاول السائق تفعيل زر الفرملة الإلكترونية أثناء القيادة، فقد يؤدي ذلك إلى توقف السيارة بشكل مفاجئ أو تدريجي، مصحوبًا بإطلاق أصوات تحذير وتنبيهات على الشاشة.

الأضرار والمخاطر العامة للفرملة اليدوية

في السيارات القديمة أو تلك التي تستخدم فرملة الانتظار الميكانيكية، فإن القيادة بها وهي مفعلة تسبب أضرارًا جسيمة. 

يؤدي الاحتكاك المستمر إلى تآكل سريع جدًا لبطانات وأقراص الفرامل الخلفية، كما تتولد حرارة شديدة في نظام الفرامل، مما قد يؤدي إلى تلف مكونات الفرامل وناقل الحركة. 

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام فرملة الانتظار أثناء سرعات عالية إلى انزلاق العجلات الخلفية وفقدان السيطرة على المركبة، مما يشكل خطرًا على السلامة.

فرامل اليد السيارات الحديثة إيقاف فرامل اليد مخاطر فرامل اليد سيارات

