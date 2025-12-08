هذا ما يحدث إذا قمت بالقيادة مع تشغيل فرامل الانتظار

تعد فرملة الانتظار سواء كانت يدوية أو إلكترونية، نظامًا مصممًا لمنع المركبة من الحركة أثناء توقفها، وتكون متصلة بالعجلات الخلفية في أغلب السيارات.

وبشكل عام، فإن تفعيل هذه الفرملة أثناء الحركة ليس جيدًا لسلامة السيارة وأجزائها.

سلوك الفرملة الإلكترونية في السيارات الحديثة

في غالبية المركبات الحديثة المزودة بفرملة الانتظار الإلكترونية (EPB)، يتم التعامل مع محاولة القيادة بشكل آلي.

تفصل الفرملة الإلكترونية تلقائيًا بمجرد بدء تحرك السيارة، بشرط أن يكون باب السائق مغلقًا وحزام الأمان مربوطًا.

إذا لم يتم استيفاء أحد هذين الشرطين، قد تظهر علامة تحذير على لوحة القيادة تشير إلى أن الفرملة لا تزال مُفعلة. أما إذا حاول السائق تفعيل زر الفرملة الإلكترونية أثناء القيادة، فقد يؤدي ذلك إلى توقف السيارة بشكل مفاجئ أو تدريجي، مصحوبًا بإطلاق أصوات تحذير وتنبيهات على الشاشة.

الأضرار والمخاطر العامة للفرملة اليدوية

في السيارات القديمة أو تلك التي تستخدم فرملة الانتظار الميكانيكية، فإن القيادة بها وهي مفعلة تسبب أضرارًا جسيمة.

يؤدي الاحتكاك المستمر إلى تآكل سريع جدًا لبطانات وأقراص الفرامل الخلفية، كما تتولد حرارة شديدة في نظام الفرامل، مما قد يؤدي إلى تلف مكونات الفرامل وناقل الحركة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام فرملة الانتظار أثناء سرعات عالية إلى انزلاق العجلات الخلفية وفقدان السيطرة على المركبة، مما يشكل خطرًا على السلامة.