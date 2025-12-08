مفيدة شيحة: المرأة تريد من الرجل الاستقرار والأمان

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن أهم ما يريده الرجل من المرأة في الزواج وأيضا من تريده المرأة من الرجل للدخول لعلاقة عاطفية زواج صحية.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، إن الطبيعي أن تطلب المرأة الاستقرار والامان والرجل يطلب مراة غير نكدية، متابعة أن العلاقات تقوم على الأحترام والصراحة قبل كل شيء.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن التفاصيل أهم شيء في العلاقات العاطفية وهنا ينبغي أن نكون على وضوح منذ البداية في التعامل مع الأخر.



