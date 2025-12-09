حدائق: مافيش شيفت ليلي علشان الحيونات تنام كويس ويشرف عليهم طاقم أجنبي

طمأن محمد كامل، رئيس شركة حدائق لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، على الأحوال الصحية لحيوانات حديقة الحيوان بالجيزة، قائلاً إن صحتها تحسنت كثيرًا، وأن هناك حالات ولادة جديدة عديدة بسبب تحسن التغذية والرعاية الصحية.

وأشار محمد كامل، رئيس شركة حدائق لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، إلى أن نسبة الولادات ارتفعت بنحو مئة وثمانية عشر إلى مئة وعشرين في المئة مقارنة بالسابق، نتيجة تحسين جودة الغذاء، موضحًا أن فريقًا أجنبيًا متخصصًا يتابع ملف التغذية.



تابع محمد كامل، رئيس شركة حدائق لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أن العيب الوحيد في ملف التطوير هو أن العمل جارٍ داخل الموقع بوجود الحيوانات نفسها، ما يجعل المسؤولية أكبر والتحديات أصعب.

وأضاف محمد كامل، رئيس شركة حدائق لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، أنهم يهتمون بالحيوانات بدرجة كبيرة، ولا يوجد حاليًا شفت ليلي حتى تتمكن الحيوانات من النوم وأخذ وقتها الكافي في الراحة.

ولفت محمد كامل، رئيس شركة حدائق لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، إلى أن رسائل الشكر تتوالى بسبب الاهتمام بالحالات الصحية للحيوانات، خصوصًا الحيوانات الكبيرة في السن. وعن الحيوانات الجديدة، قال إن هناك اهتمامًا واسعًا على مستوى مجلس الوزراء، وأن نحو أربعًا وعشرين جهة محلية وعالمية تتابع عمليات التطوير، مشيرًا إلى زيارات من اليونسكو والاتحاد الإفريقي والدولي أيضًا.

وبخصوص اسم حديقة الحيوان، رد محمد كامل، رئيس شركة حدائق لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، قائلا :"هنسميها جنينة الحيوانات".

وعو وجود نفق بين الاورمان والحيونات، قال محمد كامل، رئيس شركة حدائق لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، أن الاصل أنها منطقة واحدة مافيش أورمان وحيوناتالمفروض هما واحد، ولكن الشارع الجديد " النهضة " هو شيء مستحدث وسيتم الربط بين الحديقتين بنفق بحيث يتمكن الزائرين في الانتقال بينهما عبر هذا النفق وكأنها " ديزني " واحده ".