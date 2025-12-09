قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزير: مجمع ليوني سيزيد الطاقة الإنتاجية ويوطن مكونات صناعة السيارات في مصر
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
نزار أبو إسماعيل: شراكة مغربية–مصرية جديدة لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

 أكد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربى ، أن التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية يدخل مرحلة جديدة من الزخم والفاعلية، تقوم على توسيع المبادلات التجارية وإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة تستفيد من تكامل القدرات بين البلدين.

وفي هذا السياق، استقبل مولاي أحمد افيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب، نزار أبو إسماعيل رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، ومعتز  علي الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارة جمهورية مصر بالمغرب، بحضور خليل بن عبد الله رئيس المجلس الوطني للاتحاد، ومحمد ذهبي الكاتب العام للاتحاد، وسهيل شقشاق نائب رئيس الاتحاد العام.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات المكثفة التي يعقدها وفد مجلس الأعمال المصري المغربي بالمغرب، والتي تضم اجتماعات مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة، بهدف بحث آفاق جديدة للتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، خصوصاً في مجالات الاستثمار والإنتاج المشترك وتبادل الخبرات.

وأوضح أبو إسماعيل أن المناقشات تناولت تعزيز التبادلات التجارية، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، واستكشاف القطاعات الواعدة في جهة الرباط–سلا–القنيطرة التي تمتلك إمكانات اقتصادية مهمة يمكن أن توفر فرصاً للمستثمرين المصريين.
كما أشار إلى التحضير لبرنامج لقاءات يجمع رجال الأعمال من البلدين لخلق فرص تعاون مباشر، موضحاً أن تكامل مؤهلات الاقتصادين المغربي والمصري يمهّد لإطلاق مشاريع استراتيجية في قطاعات الصناعة والخدمات واللوجستيات والطاقة والصناعات الغذائية.

من جانبه، أكد مولاي أحمد افيلال استعداد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لمواكبة المقاولات المغربية، خاصة الصغرى والمتوسطة، لاقتناص الفرص المتاحة في السوق المصرية، والعمل مع الجانب المصري على إطلاق مبادرات عملية في مجالات التكوين، ودعم ريادة الأعمال، وربط شبكات المقاولات.

واختُتمت الاجتماعات بالتأكيد على أهمية وضع برنامج عمل مشترك لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يعزز مصالح الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، في ظل تكامل المؤهلات التي يمتلكها الاقتصادان المغربي والمصري لإطلاق مشروعات واعدة مشتركة.

