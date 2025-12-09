قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
التجهيز لمنظومة حجز إلكترونى لدخول المحميات الطبيعية بالجمهورية
الرعاية الصحية: 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة
محافظات

محافظ أسيوط يعلن الجاهزية لإعادة انتخابات النواب في الدوائر الثلاثة

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الأولى والثانية والرابعة، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائجها وإعادة إجرائها من جديد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر 2025.

 توفير مناخ انتخابي منظم وآمن

وأكد محافظ أسيوط أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عقدت اجتماعها بكامل تشكيلها لمراجعة اللمسات الأخيرة والتأكد من جاهزية كل الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، التي شددت على توفير مناخ انتخابي منظم وآمن يعكس وعي أبناء أسيوط واستعدادهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأوضح المحافظ أن الدوائر الثلاث التي ستجرى بها الانتخابات تمثل نطاقًا جغرافيًا واسعًا؛ فالدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط بالإضافة إلى مركز أسيوط، وتدار أعمالها من اللجنة العامة بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي، بينما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وتتابع أعمالها اللجنة العامة بمعهد القوصية الإعدادي الثانوي، في حين تشمل الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم إلى جانب قسم أبوتيج وتشرف عليها اللجنة العامة المنعقدة بمقر مركز شباب أبوتيج. وقامت الأجهزة التنفيذية بتجهيز 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يخوض أمامهم 87 مرشحًا على النظام الفردي في منافسة على 9 مقاعد.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية التابعة للوحدات المحلية قامت بالمرور على المقار الانتخابية وتأكدت من جاهزيتها من حيث النظافة والإنارة ووسائل الحماية المدنية وإتاحة حركة الدخول والخروج للمواطنين، فضلا عن توافر الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، وتجهيز مظلات ووسائل تهوية أمام اللجان، إلى جانب رفع حالة الطوارئ بشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتوفير مولدات كهربائية احتياطية تحسبًا لأي طارئ قد يطرأ أثناء يومي التصويت.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن المحافظة انتهت من خطط التأمين الشامل بالتعاون مع مديرية الأمن، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مع تعزيز المتابعة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الاستجابة لأي موقف.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين في الدوائر الثلاث إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة وطنية ودعم مباشر لمسيرة الدولة المصرية في البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير بيئة انتخابية ميسرة وآمنة تليق بأهالي أسيوط.

أسيوط انتخابات مجلس النواب المحكمة الإدارية العليا غرفة العمليات انتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات

