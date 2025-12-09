أمطار خفيفة على أسيوط ورفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

شهدت محافظة أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على مدينة أسيوط وعدد من المراكز منها ديروط وأبنوب والفتح وساحل سليم وأسيوط الجديدة، وسط تحذيرات من استمرار التقلبات الجوية.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وكان اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قد وجه برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن توقعات بتقلبات جوية بدأت مع الساعات الأخيرة من مساء أمس وتستمر حتى اليوم الثلاثاء، وحتى انتهاء موجة الطقس السيئ.

وأكد المحافظ أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب تدريجيًا نحو الداخل، ما يزيد من فرص سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق متفرقة، خاصة بالمناطق المفتوحة والصحراوية، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية ببعض الطرق.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الجاهزية التامة للتعامل السريع مع أي طارئ، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة الموقف أولًا بأول والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.

كما كلف المحافظ مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والحماية المدنية والمرور برفع درجة التأهب، خاصة بالمناطق المنخفضة والأنفاق ومداخل القرى، والتأكد من جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع، ومراجعة شبكات تصريف الأمطار وأعمدة الإنارة للتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن الأمطار أو الرياح.

ودعا المحافظ المواطنين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة أثناء سقوط الأمطار أو نشاط الرياح، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة والصحراوية حفاظًا على سلامتهم.

كما تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين أو البلاغات الطارئة عبر رقم (114)، أو من خلال الأرقام الأرضية (088/2135858 – 2135727 – 2135670)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة في حالة استعداد دائم للتعامل مع أي طارئ، وأن سلامة المواطنين تأتي في المقام الأول، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ متواجدة ميدانيًا وجاهزة للتدخل السريع على مدار الساعة.