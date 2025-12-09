قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حديقة الحيوان تستعيد عافيتها.. ولادات قياسية وخطط تطوير عالمية
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية
استصلاح الأراضي يزيل 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع
فرحة تحولت لجنازة.. تجديد حبس قاتل عروسته في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمطار خفيفة على أسيوط ورفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

أمطار خفيفة على أسيوط ورفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس
أمطار خفيفة على أسيوط ورفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس
إيهاب عمر

شهدت محافظة أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على مدينة أسيوط وعدد من المراكز منها ديروط وأبنوب والفتح وساحل سليم وأسيوط الجديدة، وسط تحذيرات من استمرار التقلبات الجوية.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وكان اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قد وجه برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن توقعات بتقلبات جوية بدأت مع الساعات الأخيرة من مساء أمس وتستمر حتى اليوم الثلاثاء، وحتى انتهاء موجة الطقس السيئ.

وأكد المحافظ أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب تدريجيًا نحو الداخل، ما يزيد من فرص سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق متفرقة، خاصة بالمناطق المفتوحة والصحراوية، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية ببعض الطرق.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الجاهزية التامة للتعامل السريع مع أي طارئ، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة الموقف أولًا بأول والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.

كما كلف المحافظ مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والحماية المدنية والمرور برفع درجة التأهب، خاصة بالمناطق المنخفضة والأنفاق ومداخل القرى، والتأكد من جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع، ومراجعة شبكات تصريف الأمطار وأعمدة الإنارة للتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن الأمطار أو الرياح.

ودعا المحافظ المواطنين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة أثناء سقوط الأمطار أو نشاط الرياح، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة والصحراوية حفاظًا على سلامتهم.

كما تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين أو البلاغات الطارئة عبر رقم (114)، أو من خلال الأرقام الأرضية (088/21358582135727 – 2135670)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة في حالة استعداد دائم للتعامل مع أي طارئ، وأن سلامة المواطنين تأتي في المقام الأول، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ متواجدة ميدانيًا وجاهزة للتدخل السريع على مدار الساعة.

أسيوط سقوط أمطار أمطار خفيفة التقلبات الجوية أخبار أسيوط حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

جثة سيدة - أرشيفية

شك في سلوكها.. تاجر يهشم رأس والدته بالشيخ زايد| ما القصة؟

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصادرة 253 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالغربية

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 258 مخالفة مرورية

الأسورة الأثرية

استكمال محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بالصور

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد